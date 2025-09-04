Antoine Dupont : «Une saison en enfer», la grande explication !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Stade Toulousain, la saison dernière s’est finie en apothéose avec cette victoire en finale du Top 14 face à l’UBB. Pour autant, au cours des précédents mois, les problèmes se sont accumulés pour la formation dirigée par Ugo Mola à l’instar de la blessure d’Antoine Dupont. L’entraîneur du Stade Toulousain avait d’ailleurs tenu des propos très forts, parlant d’un « enfer » et il s’est aujourd’hui expliqué.

La saison dernière n’a clairement pas été simple pour le Stade Toulousain. C’est ainsi qu’Ugo Mola avait assuré à propos des galères connues par son club : « Franchement, mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on est meilleure attaque et meilleure défense mais on a vécu une saison en enfer. En enfer en termes de blessures, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer. Et donc, d'être en finale de cette saison-là, avec ce qui s'est passé, pour plein de raisons, c'est la performance d'un groupe qui n'a pas lâché, qui est résilient ».

« L'enfer, ce ne sont pas les blessures de Dupont et Mauvaka » Que voulait dire Ugo Mola en parlant d’une « saison en enfer » ? Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’entraîneur du Stade Toulousain s’est expliqué, confiant notamment que ça n’avait rien à voir avec la blessure d’Antoine Dupont : « L'enfer, ce ne sont pas les blessures de Dupont et Mauvaka. Je parlais d'enfer extra-sportif parce que certaines personnes se sont permis de dénigrer notre club. Ceux qui disent : ''Sans Dupont, ils ne gagneront pas'' ou ''Lacroix, il triche''... D'accord, on note. Mais quand je dis une saison en enfer, c'est justifié ».