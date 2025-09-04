Antoine Dupont : «Une saison en enfer», la grande explication !

Pour le Stade Toulousain, la saison dernière s’est finie en apothéose avec cette victoire en finale du Top 14 face à l’UBB. Pour autant, au cours des précédents mois, les problèmes se sont accumulés pour la formation dirigée par Ugo Mola à l’instar de la blessure d’Antoine Dupont. L’entraîneur du Stade Toulousain avait d’ailleurs tenu des propos très forts, parlant d’un « enfer » et il s’est aujourd’hui expliqué.
La saison dernière n’a clairement pas été simple pour le Stade Toulousain. C’est ainsi qu’Ugo Mola avait assuré à propos des galères connues par son club : « Franchement, mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on est meilleure attaque et meilleure défense mais on a vécu une saison en enfer. En enfer en termes de blessures, en enfer en termes de situations un peu complexes à gérer. Et donc, d'être en finale de cette saison-là, avec ce qui s'est passé, pour plein de raisons, c'est la performance d'un groupe qui n'a pas lâché, qui est résilient ».
« L'enfer, ce ne sont pas les blessures de Dupont et Mauvaka »
Que voulait dire Ugo Mola en parlant d’une « saison en enfer » ? Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’entraîneur du Stade Toulousain s’est expliqué, confiant notamment que ça n’avait rien à voir avec la blessure d’Antoine Dupont : « L'enfer, ce ne sont pas les blessures de Dupont et Mauvaka. Je parlais d'enfer extra-sportif parce que certaines personnes se sont permis de dénigrer notre club. Ceux qui disent : ''Sans Dupont, ils ne gagneront pas'' ou ''Lacroix, il triche''... D'accord, on note. Mais quand je dis une saison en enfer, c'est justifié ».
« Un petit cataclysme »
Ugo Mola a ensuite fait savoir concernant ses propos : « L'affaire Medhi Narjissi a été un enfer. La perte d'Hélène Tekori, la femme de Joe (ex-joueur, aujourd'hui adjoint logistique) a été un petit cataclysme. L'extra-sportif a pris tellement d'ampleur que le sportif était devenu accessoire. Sauf que nous sommes jugés sur le sportif. On a finalement décidé de vivre pleinement cette saison ».