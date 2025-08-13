Antoine Dupont - UBB : Le coup légendaire qui se prépare !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont va manquer le début de la nouvelle saison avec le Stade toulousain. Le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Ugo Mola prépare donc l’exercice 2025-2026 sans son joueur vedette. Malgré cela, les joueurs du Stade toulousain se seraient fixés un objectif tout simplement légendaire.

Le Stade toulousain d'Antoine Dupont parti pour marquer l'histoire du Top 14 ? Comme le rapporte Quinze Mondial, la génération Antoine Dupont est en train de marquer l’histoire du rugby français de son empreinte avec le Stade toulousain. Les Rouge-et-Noir ont remporté un troisième titre de champion de Top 14 à l’issue de la saison passée. Désormais, les hommes d’Ugo Mola viserait un quatrième Bouclier de Brennus consécutif, ce qui leur permettrait d’égaler un record dans le championnat français. Hormis la génération Ntamack, Cazalbou et Lacroix, toujours avec le Stade toulousain entre 1994 et 1997, personne n’a réussit un tel exploit dans l’histoire du Top 14. Les Rouge-et-Noir devront cependant se méfier de l’UBB, qui souhaitera prendre sa revanche après une nouvelle finale de Top 14 perdue en juin dernier.