Antoine Dupont : Surprise, son remplaçant est annoncé !

Alors que le Stade Toulousain s'apprête à défier l'UBB en demi-finale de la Coupe des champions sans Antoine Dupont, Laurent Labit estime toutefois qu'Ugo Mola dispose d'un effectif suffisamment garni pour compenser l'absence de son capitaine.

Dimanche, le Stade Toulousain va affronter l'UBB pour une place en finale de la Coupe des champions. Les hommes d'Ugo Mola seront toujours privés de leur capitaine Antoine Dupont, comme c'est le cas depuis le Tournoi des VI Nations. Un gros coup dur comme le souligne l'ancien coach du Stade Français Laurent Labit, qui estime tout de même que les Toulousains ont les moyens de le remplacer.

«L’avantage de Toulouse, c’est qu’ils en ont d’autres»

« Ce qui peut effectivement handicaper, ou je dirais, diminuer Toulouse, c’est la longueur du jeu au pied d’Antoine, pied droit, pied gauche et de faire remonter toute son équipe. Et aussi ça enlève une arme aussi qu’ils avaient avec lui, ses passes au pied qu’il fait pied droit, pied gauche, d’un côté du terrain comme de l’autre, et peu de joueurs peuvent faire. On parle du meilleur joueur du monde. Donc pour n’importe quelle équipe, ce serait difficile », a-t-il confié au micro de RMC, avant de poursuivre en assurant que le Stade Toulousain a les moyens de remplacer Antoine Dupont.

L'UBB a les moyens de faire mal à Toulouse

« À Toulouse, quand Antoine Dupont est sur le terrain, quand ça frotte un peu, tu le regardes et tu attends qu’il fasse un truc. Mais l’avantage de Toulouse, c’est qu’ils en ont d’autres », ajoute Laurent Labit qui met également en garde Toulouse au sujet du niveau de l'UBB : « Bordeaux a pour moi un rugby qui peut plus les contrarier dans cette compétition, dans des conditions qui permettront de jouer. Il va falloir aussi que les autres joueurs toulousains montent encore de niveau parce que, effectivement, là cette fois-ci, Antoine Dupont ne pourra pas les sortir d’affaire. »