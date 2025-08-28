Antoine Dupont : Rendez-vous officiel, il change de maillot !

Toujours convalescent, Antoine Dupont devrait toutefois suivre avec attention la prochaine annonce du Stade Toulousain. Et pour cause, les Rouge-et-Noir ont annoncé un rendez-vous ce vendredi afin de dévoiler leur maillot extérieur. Le capitaine du XV de France va donc pouvoir découvrir son maillot pour la saison prochaine.
En attendant la reprise, le Stade Toulousain poursuit sa préparation estivale en vue de la reprise du Top 14. Les Rouge-et-Noir étaient en Bretagne pour leur stage de l'été auquel Antoine Dupont était présent bien qu'il ne soit pas encore prêt à reprendre la compétition. Mais le capitaine du XV de France va tout de même recevoir une belle nouvelle.
«Rendez-vous demain à 11h»
En effet, sur ses réseaux sociaux, le Stade Toulousain donne «rendez-vous demain (vendredi) à 11h» pour la révélation de son nouveau maillot extérieur. Après avoir révélé son maillot domicile au lendemain de la victoire contre le RC Vannes (31-28) le 22 août, les Rouge-et-Noir dévoileront donc leur tunique extérieur ce vendredi, soit au lendemain de son match à Bayonne pour clore sa préparation estivale.
Retour en novembre pour Dupont
Mais avant de voir Antoine Dupont avec son nouveau maillot, il faudra se montrer patient. Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier contre l'Irlande durant le Tournoi des VI Nations, le demi-de-mêlée du Stade Toulousain ne sera pas de retour avec le mois de novembre comme il l'expliquait récemment dans les colonnes de L'EQUIPE : « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là. Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un (le droit) qui est déjà bien abîmé (c'est sa deuxième blessure de ce type à la même articulation). Il faut donc que j'en prenne soin ».