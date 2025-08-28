Antoine Dupont : Rendez-vous officiel, il change de maillot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent, Antoine Dupont devrait toutefois suivre avec attention la prochaine annonce du Stade Toulousain. Et pour cause, les Rouge-et-Noir ont annoncé un rendez-vous ce vendredi afin de dévoiler leur maillot extérieur. Le capitaine du XV de France va donc pouvoir découvrir son maillot pour la saison prochaine.

En attendant la reprise, le Stade Toulousain poursuit sa préparation estivale en vue de la reprise du Top 14. Les Rouge-et-Noir étaient en Bretagne pour leur stage de l'été auquel Antoine Dupont était présent bien qu'il ne soit pas encore prêt à reprendre la compétition. Mais le capitaine du XV de France va tout de même recevoir une belle nouvelle.

«Rendez-vous demain à 11h» En effet, sur ses réseaux sociaux, le Stade Toulousain donne «rendez-vous demain (vendredi) à 11h» pour la révélation de son nouveau maillot extérieur. Après avoir révélé son maillot domicile au lendemain de la victoire contre le RC Vannes (31-28) le 22 août, les Rouge-et-Noir dévoileront donc leur tunique extérieur ce vendredi, soit au lendemain de son match à Bayonne pour clore sa préparation estivale.