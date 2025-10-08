Antoine Dupont, l’image qui fait le buzz !

Axel Cornic

Depuis sa blessure en mars dernier, Antoine Dupont a multiplié les apparitions en dehors des terrains. Mais c’est bientôt le retour pour le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, puisqu’il a annoncé qu’il devrait retrouver la compétition en Top 14 fin novembre ou début décembre prochain.

Le feuilleton va bientôt connaitre son dénouement. Le parcours d’Antoine Dupont depuis sa blessure au genou droit il y a six mois, est suivi de très près. Certains espéraient le voir avec le XV de France cet automne, mais le principal intéressé a expliqué ne pas vouloir se précipiter, visant plutôt le 6 Nations 2026.

« J’ai envie d’être patient et de faire les choses comme il faut » Il a choisi un média assez surprenant pour l’annoncer, puisque cela s’est fait au micro de PSG TV, en marge d’un match de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre auquel il était invité. « Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions » a déclaré le rugbyman de 28 ans. « Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là ».