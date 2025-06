Antoine Dupont, l’énorme aveu de Romain Ntamack

Alors qu’il marchait sur l’eau, Antoine Dupont a été stoppé par une grave blessure au genou le 8 mars dernier, alors qu’il évoluait avec le XV de France. Un coup dur pour son club du Stade Toulousain, qui a ensuite fait face à une véritable hécatombe avec d’autres blessés importants, comme Peato Mauvaka et Ange Capuozzo.

Il y a quelques mois encore, tout le monde aurait misé sur un doublé du Stade Toulousain . Mais les Haut-garonnais ont d’abord perdu leur capitaine et meilleur joueur Antoine Dupont , avant d’également voir Peato Mauvaka et Ange Capuozzo rejoindre l’infirmerie pour des périodes importantes. Mais finalement, ils ont réussi à se hisser en finale et pourront donc défendre leur titre la semaine prochaine, au Stade de France .

« Si l'issue est belle, elle peut être peut-être la plus belle qu'on ait jamais vécue »

« On accroche une demi-finale de Coupe d'Europe, on est en finale de Top 14 cette année encore » a poursuivi Romain Ntamack, qui pourrait aller chercher son cinquième titre de Champion de France. « On est la meilleure attaque de l'histoire du Top 14, tout ça montre quand même les ressources qu'a ce groupe malgré les difficultés qui ont été les nôtres. C'est quand même une saison particulière mais si l'issue est belle à la fin du week-end prochain, elle peut être peut-être la plus belle qu'on ait jamais vécue ».