Antoine Dupont : Le XV de France annonce son retour !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont travaille d’arrache-pied pour retrouver les terrains. Mais ça ne sera pas pour la tournée de novembre du XV de France, puisque le demi de mêlée de 28 ans a annoncé vouloir prendre son temps pour revenir. Pourtant, il devrait bel et bien monter à Paris...

On ne l’a plus vu avec le XV de France depuis le 8 mars 2025. Blessé au genou, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de saison dernière et si les plus optimistes espéraient le voir contre l’Afrique du Sud début novembre, il va falloir encore attendre quelques mois. Le principal intéressé a en effet expliqué qu’il vise plutôt la fin de l’année, avec une reprise progressive avec son club du Stade Toulousain.

Dupont fera le voyage à Marcoussis Pourtant, il ne sera pas très loin. Plusieurs sources ont en effet annoncé que Antoine Dupont rejoindra le XV de France comme tous les autres internationaux convoqués par Fabien Galthié. On ne le verra toutefois pas sur le terrain, puisque la star française devrait plutôt profiter des installations de Marcoussis pour poursuivre sa réathlétisation, à la demande d’ailleurs de son club.