Antoine Dupont : Le PSG le recale, «ils ont peur» !

En marge de sa victoire face à Auxerre (2-0), le Paris Saint-Germain fêtait ce samedi les vainqueurs de la dernière cérémonie du Ballon d’Or. Et il y avait du beau monde dans les travées du Parc des Princes, avec notamment Antoine Dupont, capitaine du XV de France et du Stade Toulousain.
Souvent au centre des débats ces dernières années, le Parc des Princes est une enceinte historique. Et ce samedi soir il brillait de mille feux, puisque le PSG avait organisé une cérémonie en grande pompe pour célébrer le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, mais également Luis Enrique et son équipe.
« Ça donne envie de venir jouer ici... mais je crois qu’on n'est pas trop les bienvenus »
Qui dit soir de gala au Parc des Princes dit surtout VIP et ils étaient nombreux ce samedi, pour voir le PSG et ses stars. C’est le cas d’Antoine Dupont, qui semble être tout particulièrement fan du stade parisien. « Je suis venu quelques fois, mais c’est un stade hyper beau. Ça donne envie de venir jouer ici... mais je crois qu’on n'est pas trop les bienvenus » a expliqué le rugbyman de 28 ans.
Plus de rugby au Parc
« Ils ont peur qu’on leur abime » a plaisanté Antoine Dupont, au micro de PSG TV. « Mais c’est toujours cool de voir l’ambiance, avec des supporters dédiés à leur club ». A noter que le Parc des Princes a une très longue histoire avec le rugby, que ce soit avec le XV de France ou encore le Stade français. Mais depuis la Coupe du monde 2007, le ballon ovale n’y est plus accepté.