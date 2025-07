Antoine Dupont, le miracle impossible à l'autre bout du Monde ?

Le XV de France va lancer sa tournée estivale en Nouvelle-Zélande, avec un premier match ce samedi 5 juillet face aux All Blacks. Mais la polémique fait déjà rage de l’autre côté de la planète, puisque Fabien Galthié s’est déplacé sans ses plus grandes stars.

Cette tournée estivale a été au centre des débats en France et cela depuis plusieurs mois. Certains ont estimé que le XV de France devait faire un petit effort pour son voyage au pays du rugby, mais finalement on n’y verra aucune des stars de la sélection. Un choix assumé et compréhensible au vu du nombre impressionnants de matchs disputés par certains internationaux français cette saison, mais qui fait scandale en Nouvelle-Zélande.

« Ce serait un petit miracle si cette série se poursuivait ce week-end »

Radio New Zealand fait le point sur cette énorme polémique et met en garde les All Blacks, parlant de quelques jeunes talents comme Nolann le Garrec et Émilien Gailleton qui pourraient créer la surprise. Mais dans l’ensemble, il est clairement impensable que le XV de France gagne ne serait-ce qu’un match, sans ses plus grandes stars. « On est loin des Romain Ntamack, Gregory Aldritt, Thomas Ramos et Damian Penaud » peut-on lire dans un article publié ce mercredi. « Ce sont ces joueurs, avec Dupont, qui ont causé trois défaites consécutives aux All Blacks au cours des quatre dernières saisons. Leur absence, comme celle de bien d'autres, explique pourquoi ce serait un petit miracle si cette série se poursuivait ce week-end ».