Antoine Dupont : Le coup de pression de son successeur !

Pierrick Levallet

Le début de saison est assez mitigé pour l’UBB. Le club bordelais a remporté trois de ses cinq premiers matchs, mais affiche certaines difficultés sur le terrain. Louis Bielle-Biarrey, qui a succédé à Antoine Dupont il y a quelques mois, a d’ailleurs mis un peu la pression à ses coéquipiers en vue du choc face au Stade toulousain le 12 octobre prochain.

Du côté de l’UBB, le début de saison n’est pas aussi radieux qu’escompté. Le finaliste du Top 14 affiche certaines difficultés sur le terrain, malgré ses trois victoires en cinq matchs. Le club bordelais s’est d’ailleurs imposé ce samedi contre Lyon (32-20). Louis Bielle-Biarrey a néanmoins mis la pression à son équipe en vue du choc contre le Stade toulousain le 12 octobre prochain.

«Cela nous a mis une bonne piqûre» « On voulait faire une grosse entame. On a gagné les collisions devant et on les a mis à mal. Ensuite on enchaine de petites erreurs et Lyon a été très opportuniste. Aux alentours de l'heure de jeu on a réussi à renverser le match en faisant preuve de caractère. Quand ils passent devant, ça nous a mis un coup de froid. Cela nous a mis une bonne piqûre » a d’abord expliqué le dernier lauréat français du Pat Marshall Award après Antoine Dupont dans des propos rapportés par France Bleu.