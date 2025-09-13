Antoine Dupont, l’annonce choc de son grand pote !

Pierrick Levallet

Gravement blessé en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a assisté au nouveau sacre du Stade toulousain en Top 14 depuis les tribunes en fin de saison dernière. Paul Graou, son ami et remplaçant, a d’ailleurs révélé pourquoi il avait saisi l’opportunité de jouer les doublures du demi de mêlée de 28 ans chez les Rouge-et-Noir.

Antoine Dupont va devoir patienter encore quelques temps avant de pouvoir reprendre la compétition. Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le capitaine du XV de France a donc assisté au dernier sacre du Stade toulousain en Top 14 depuis les tribunes. Paul Graou l’a remplacé dans l’équipe d’Ugo Mola. Ami d’enfance d’Antoine Dupont, le joueur de 28 ans s’est d’ailleurs livré sur ce qui l’avait poussé à rejoindre les Rouge-et-Noir.

Paul Graou voulait prouver un point au Stade toulousain Dans un entretien accordé à L’Equipe, Paul Graou a en effet avoué qu’il avait accepté de jouer les doublures d’Antoine Dupont au Stade toulousain « pour prouver aux gens que le Stade Toulousain était capable de remporter un titre sans Antoine Dupont ». Et l’ancien du SU Agen a su saisir cette opportunité à la perfection en fin de saison dernière, en remplaçant le capitaine du XV de France à la perfection pendant les phases finales du Top 14.