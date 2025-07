Antoine Dupont : La signature qui fait parler dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu une véritable star nationale, Antoine Dupont profite de sa notoriété pour devenir l'ambassadeur de grandes marques. C'est le cas avec LVMH et Louis Vuitton, ce qui lui a permis d'être invité au Pavillon France de l’Exposition universelle d’Osaka. Un nouveau statut qui tranche clairement avec son tempérament calme et introverti. Ce qui amuse ses coéquipiers.

La notoriété d'Antoine Dupont dépasse désormais le simple cadre du rugby, notamment grâce à son titre olympique décroché avec l'équipe de France de rugby à 7 à Paris l'été dernier. Un nouveau statut qui n'a d'ailleurs pas laissé indifférentes certaines marques, y compris dans le luxe. Ainsi depuis un an et demi, Antoine Dupont est l'ambassadeur de LVMH et Louis Vuitton. Un rôle inhabituel pour lui mais qui amuse ses coéquipiers.

Dupont raconte son rôle d'ambassadeur de LVMH « C’est valorisant d’être désiré par une telle marque, d’autant que dans le rugby, on évolue assez loin du luxe. Peu à peu, j’ai découvert l’artisanat et le savoir-faire qui sont cultivés chez Louis Vuitton. Ici, notre histoire commune se prolonge. Je viens même de découvrir l’exposition Visionary Journeys, qui raconte les liens de la maison avec le Japon depuis le XIXe siècle. Le but n’est pas d’être un panneau publicitaire, mais d’incarner la maque dans tout ce qu’elle représente », lâche-t-il dans une interview accordée à la revue Point de Vue, avant de poursuivre.