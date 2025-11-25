Antoine Dupont : La belle soirée qu’il a raté à Paris !

Axel Cornic

Blessé au genou depuis mars dernier, Antoine Dupont se rapproche doucement mais surement d’un retour à la compétition, avec la réception du Racing 92 lors de la prochaine journée du Top 14. Il a notamment raté la tournée de novembre du XV de France, qui a terminé sur une victoire face à l’Australie samedi dernier (48-33).

On a peut-être assisté au dernier match du XV de France sans son capitaine. Sauf rebondissement ou nouvelle rechute après sa blessure, Antoine Dupont devrait être titulaire le 5 février prochain pour le premier match du 6 Nations 2025, avec la réception de l’Irlande au Stade de France. Et ça ne ferait pas de mal aux Bleus, qui ont montré des grosses lacunes en son absence.

Le XV de France fête la fin de sa tournée La tournée de novembre a en effet débuté par une large défaite face à l’Afrique du Sud, qui n’a laissé aucune chance aux Français. La victoire face au Fidji n’a pas vraiment rassuré, avec des gros problèmes en défense, tout comme celle contre l’Australie qui a clôturé la parenthèse internationale. On apprend pourtant par Midi Olympique que les joueurs du XV de France ont tout de même fêté la fin de cette tournée avec la privatisation du Bar à Bulles, local parisien qui se trouve sur le toit du Moulin Rouge.