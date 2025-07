Antoine Dupont et l’UBB, le loupé est confirmé !

Grièvement blessé au genou au mois de mars avec le XV de France, Antoine Dupont ne reviendra pas tout de suite à la compétition. En effet, le retour du demi de mêlée du Stade Toulousain n’est semble-t-il pas prévu avant le mois de novembre. D’ici la, la saison de Top 14 aurait déjà repris. Et avant donc de refouler les pelouses du championnat de France, Antoine Dupont va donc manquer plusieurs rencontres dont une face à l’UBB notamment.

Antoine Dupont ne sera donc pas encore apte pour disputer les premières journées du Top 14 avec le Stade Toulousain . Le calendrier est d’ailleurs sorti pour la saison prochaine et on sait donc dès à présent que la formation d’ Ugo Mola débutera par un déplacement à Clermont le week-end du 6 septembre. La suite du programme du Stade Toulousain sera Castres, Perpignan, Bayonne , Montpellier , l’ UBB , Pau et Toulon . Le week-end du 1er novembre, il est ensuite prévu un match face au Stade Français . L’affiche qui marquera le retour d’ Antoine Dupont ?

Une blessure pour retarder la retraite de Dupont ?

Antoine Dupont en a ainsi pour un moment encore loin des terrains. Forcément, ça ne doit pas être simple pour lui, mais comme expliqué par Dan Carter, cette blessure pourrait à terme lui être bénéfique afin de jouer plus longtemps : « Il veut jouer tous les matchs, et remporter toutes les compétitions. Cela doit être dur à vivre donc. Mais quand je regarde ma carrière, j’ai disputé quatre Coupes du monde et joué jusqu’à l’âge de 38 ans. Et quand je regarde en arrière – c’est terrible à dire – mais je crois que cette longévité a été possible grâce à mes blessures. C’est fou mais ce sont lors de ces périodes de convalescence que l’on peut vraiment se régénérer mentalement et physiquement. Cela permet aussi de travailler autrement, de résoudre des petits déséquilibres corporels bref, de prendre un nouveau départ. C’est aussi l’occasion de se servir de cette frustration. Je suis sûr qu’Antoine a assisté à toutes les victoires de son équipe, celles du XV de France lors du dernier Tournoi et que cela a dû générer beaucoup de frustration en lui. Il doit s’en servir comme d’un carburant pour revenir plus fort. Donc c’est dur pour lui à court terme, mais je pense que sur le long terme cette convalescence lui sera profitable ».