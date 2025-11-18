Antoine Dupont : Encore une galère après sa rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent des terrains depuis mars dernier en raison de sa rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont a donc laissé son compère du Stade Toulousain, Romain Ntamack, orphelin dans la charnière du XV de France. Et cette absence pèse sur le niveau de jeu du demi d'ouverture comme le constate Maxime Lucu.

L'année 2025 restera très certainement comme un mauvais souvenir pour Antoine Dupont. En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, le capitaine du Stade Toulousain était victime d'une rupture des ligaments croisés en Irlande et n'a pas encore repris la compétition depuis cette terrible épreuve (retour prévu pour fin novembre/début décembre). D'ailleurs, cette rupture a eu des conséquences sur un autre joueur que Dupont...

Ntamack dans le dur En effet, son compère en charnière au Stade Toulousain et au XV de France, Romain Ntamack, n'affiche pas forcément le même rendement depuis l'absence d'Antoine Dupont. Et alors qu'il reste sur deux performances décevantes avec les Bleus sur ces test-matchs de novembre, Maxime Lucu a défendu Ntamack : « Romain est quelqu'un de discret dans la vie de tous les jours. Il ne parle pas pour ne rien dire. Sur le terrain, il prend pas mal d'initiatives et il occupe une place importante dans le groupe. C'est l'ouvreur numéro 1 et titulaire depuis un petit moment en équipe de France. Il faut lui faire confiance et ne pas forcément être trop dur après ce week-end parce qu'on n'a pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent. Parfois, c'est plus compliqué pour les joueurs de la charnière », a indiqué le demi d'ouverture de l'UBB, qui remplace numériquement Antoine Dupont chez les Bleus.