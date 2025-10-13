Antoine Dupont à Paris : Changement d’équipe validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont avait décidé de laisser le XV de France de côté en 2024 pour intégrer l'équipe de France de Rugby à 7, dans la perspective des JO de Paris. Un choix qui s'est avéré payant puisque Dupont a été sacré champion olympique, et Teddy Riner valide plus que jamais l'état d'esprit de son compatriote.

Lundi dernier, à l'occasion de la fameuse Nuit du Rugby dont il était le parrain de la 21e édition, Teddy Riner a livré son ressenti sur ce sport et notamment le profil d'Antoine Dupont. Le judoka semble avoir particulièrement apprécié que le demi de mêlée du Stade Toulousain mette sa carrière internationale avec le XV de France entre parenthèses pour changer d'équipe et basculer avec l'équipe de France de rugby à 7 pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Un choix qui s'est avéré payant pour Dupont, qui avait raflé l'or avec cette nouvelle équipe temporaire.

« Aller surmonter un challenge comme celui-ci » « Mes modèles dans le rugby français ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup (il insiste). Moi, j’aime beaucoup Antoine. Antoine, c’est un exemple. Mais pas forcément par rapport à tout ce qu’on voit dans le Top 14. Vraiment, ce qu’il a réussi à faire dans le monde de l’olympisme. Aller surmonter un challenge comme celui-ci. Le gagner, le remporter, c’est fort. Et ça, j’adore. Je respecte », lâche Teddy Riner.