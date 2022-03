Rugby

Rugby : L’énorme aveu de la sensation de cette fin de Tournoi des 6 Nations !

Publié le 22 mars 2022 à 21h35 par A.C. mis à jour le 22 mars 2022 à 21h45

Ange Capuozzo, véritable héros de la victoire de la Squadra Azzurra sur le Pays de Galles (22-21), a raconté son exploit.

Voilà sept ans que l’on attendait ça. Après 36 défaites et des débats interminables sur sa véritable place dans le Tournoi des 6 Nations, l’Italie a enfin retrouvé la victoire. Après une défaite encourageante face à l’Écosse, la Squadra Azzurra a montré un visage séduisant sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff... avant de commencer à sombrer comme à chaque fois, autour de l’heure de jeu. La Cuillère de bois semblait encore tendre les bras aux Italiens, qui ont pourtant vu la lumière en toute fin de rencontre grâce à une action brillante d’Ange Capuozzo, qui a sa deuxième sélection a mystifié la défense du Pays de Galles pour offrir l’essai sur un plateau à son coéquipier Edoardo Padovani. Un véritable bol d’air frais pour tout le rugby italien, qui s’est peut-être trouvé une nouvelle star...

« On a envie de confirmer avec les matchs de cet été »