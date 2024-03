Rugby - 6 Nations : Irlande-Écosse, l’heure de vérité pour les Irlandais ?

Axel Cornic

Battues toutes les deux lors de la précédente journée du Tournoi des 6 Nations, l’Irlande et l’Écosse vont s’affronter ce samedi. Les hommes d’Andy Farrell ne peuvent plus réaliser l’exploit de remporter deux Grands Chelems d’affilée, mais ils pourront tout de même se consoler avec la victoire finale s’ils s’imposent à l’Aviva Stadium de Dublin (17h45).

Les Anglais ont montré au monde que cette Irlande pouvait être battue. Considérée comme l’équipe la plus forte au monde actuellement, le XV du Trèfle s’est pris les pieds dans le tapis à Twickenham (23-22), à deux doigts d’un doublé historique avec un nouveau Grand Chelem. Désormais, il va falloir voir comment ils vont se relever…

Pas de deuxième Grand Chelem, mais...

Et on n’a pas très envie d’être dans la peau de leurs futurs adversaires, puisque Andy Farrell a sorti l’artillerie lourde pour ce dernier match dans le Tournoi des 6 Nations 2024. Sanctionné d’un carton jaune qui a coûté très cher à Twickenham, le capitaine Peter O’Mahony est notamment présent, avec la bonne nouvelle qui concerne le retour dans le groupe de Garry Ringrose, qui débutera sur le banc et pourrait donc disputer son premier match du 6 Nations cette année.

Un exploit pour écrire l’histoire

De l’autre côté, les Écossais sortent d’une défaite surprise contre une Italie très offensive et qui a raflé sa première victoire à domicile depuis 11 ans (31-29) ! Un coup d’arrêt terrible pour des Écossais qui avant le Tournoi se voyaient aller gêner les grands favoris irlandais dans leur quête à un nouveau Grand Chelem. L’occasion est enfin là et le XV du Chardon pourrait même remporter le premier Tournoi des 6 Nations de son histoire, même s’il faudra réaliser un petit miracle pour rattraper l’avantage monstrueux de points de leurs adversaires du jour. Mais avec le Messi du rugby Finn Russell, tout est possible !