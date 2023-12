Dupont lâche le XV de France, Galthié en plein doute

Axel Cornic

L’absence d’Antoine Dupont est l’un des gros sujets du prochain Tournoi des 6 Nations. Le capitaine du XV de France a décidé de s’adonner au 7 pour préparer les Jeux Olympiques 2024 de Paris et donc, Fabien Galthié va être obligé de trouver un nouveau demi de mêlée pour relancer son équipe après la désillusion de la dernière Coupe du monde.

Sur l’année 2024, on ne devrait pas beaucoup voir Antoine Dupont avec le maillot de l’équipe de France. En tout cas celui du XV, puisque la star du Stade Toulousain a décidé de mettre toutes les chances de son côté en participant dès janvier à la préparation pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, en passant au rugby à 7.

Coupe du Monde de rugby : C'est annoncé, Le XV de France s'est fait piéger https://t.co/rIH77oXpJt pic.twitter.com/dIMKE8kLk6 — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Le XV de France orphelin d’Antoine Dupont

Son cheminement va sans aucun doute être suivi de très près dans les prochains mois, mais l’inquiétude concerne surtout le XV de France ! Car comment Fabien Galthié va pouvoir viser une victoire dans le Tournoi des 6 Nations, un objectif annoncé après la Coupe du monde, sans son meilleur joueur ? La tâche ne va d’ailleurs spas être simple avec une entrée en jeu face à l’Irlande dès le 2 février, sans oublier le Crunch face à l’Angleterre le 16 mars.

Lucu favori, mais la jeunesse peut créer la surprise

Ces dernières semaines on a pu y voir plus clair dans la succession d’Antoine Dupont. Car Baptiste Serin, qui a réalisé sans aucun doute un excellent début de saison, s’est blessé à l’épaule et sera absent pour au moins quatre mois. Ainsi, c’est Maxime Lucu qui semble être le grand favori à l’heure actuelle, avec Baptiste Couilloud qui pourrait jouer le rôle de doublure. Mais on n’est pas à l’abri d’une surprise, avec notamment la jeune génération représentée par Nolann Le Garrec du Racing 92, mais également Baptiste Jauneau de l’ASM Clermont Auvergne.