6 Nations : Trois indices lâchés pour la première liste de Galthié ?

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2024 va marquer le début du nouveau quadriennat de Fabien Galthié, qui devra notamment faire à moins d’Antoine Dupont ou encore de Romain Ntamack. De quoi laisser la place à des nouveaux visages, avec les Champions du monde U20 qui pourraient bien commencer à se faire une place chez les grands.

L’échec de la Coupe du monde n’est qu’un frein au développement du rugby français, car Fabien Galthié a la chance de pouvoir compter sur ce qui est sans aucun doute le plus gros vivier de talents au monde. Un statut conforté par le titre de Champion du monde U20...

Rugby : Après la désillusion de la Coupe du monde, Dupont s’est enfin relancé https://t.co/koc3DwEYHk pic.twitter.com/uh3x6Ccwyz — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

La nouvelle vague est déjà là

Et on pourrait voir plusieurs de ces jeunes talents rejoindre le XV de France pour le prochain 6 Nations ! Car l’intention de Fabien Galthié est d’injecter su sang nouveau après l’échec de la Coupe du monde, même si les principaux cadres devraient rester intouchables. Cela lui a d’ailleurs souvent réussi ces dernières quatre années, que ce soit avec Melvyn Jaminet ou encore Louis Bielle-Biarrey, qui a été la grande surprise du dernier Mondial.

Reus, Tuilagi et Gazzotti pas convoqués avec les U20

Un indice a été lâché ce mercredi, concernant les prochains candidats au saut décisif vers le XV de France. L’équipe U20 a en effet publié la liste des joueurs convoqués pour le premier stage de préparation au Tournoi des 6 Nations, programmé pour le 2 janvier à Marcoussis. Et on ne retrouve pas Posolo Tuilagi, Hugo Reus ou encore Marko Gazzotti, considéré comme les principales promesses de demain et qui pourraient donc être convoqués par Fabien Galthié.