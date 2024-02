Tennis de table : Quiz sur les frères Lebrun, nouvelles pépites du tennis de table français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagés depuis deux semaines dans les Championnats du monde par équipes de tennis de table à Busan en Corée du Sud, Félix et Alexis Lebrun participent avec triomphe au succès de la France pour le moment. Aux côtés de Simon Gauzy, les deux frères tenteront de décrocher un titre historique ce dimanche à midi heure française contre les Chinois. Face à Taïwan ce samedi, les Bleus ont réussi une rencontre incroyable et on ne peut que se sentir chanceux d'avoir devant nous deux grands champions qui s'illustrent déjà au plus haut niveau. En attendant avec impatience les Jeux olympiques, Le 10 Sport vous propose d'en apprendre plus sur ces deux frères.

Il reste une marche à gravir pour connaître un grand bonheur et pas n'importe laquelle. En effet, les Chinois seront évidemment les favoris, eux qui n'ont pas laissé échapper le titre dans cette compétition particulière depuis 2000. Mais le potentiel des frères Lebrun est du jamais vu en France et ils pourraient bien finir par dominer les grandes épreuves, eux qui s'illustrent déjà avec succès. Dans ce sport assez peu médiatisé, ce quiz ravira peut-être les fans les plus aguerris.



« Félix, c’est pareil que Carlos Alcaraz ou Victor Wembanyama »