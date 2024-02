Biathlon : La France au sommet, meilleure nation des Mondiaux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, c'était journée relais à Nove Mesto lors de l'avant-dernier jour dans ces Championnats du monde de biathlon. En République tchèque, les Bleus ont décroché deux nouvelles médailles dont un titre mondial, le cinquième, et ils se positionnent en tant que plus grande nation de ces Mondiaux. Ultra-favorite du relais féminin, la France a tenu son rang malgré quelques soucis et les hommes ont fait parler leur vitesse de déplacement pour arracher au dernier moment une médaille après des débuts catastrophiques. De son côté, la Norvège a connu plusieurs dérapages et laisse filer la France en tête du tableau des médailles.

Il reste un jour de compétition à Nove Mesto et la France est déjà quasiment assurée de finir meilleure nation au classement des médailles. Avec 5 breloques dorées avec deux courses à venir ce dimanche, les Bleus connaissent peut-être leurs meilleurs Mondiaux et il restera encore le grand spectacle à suivre avec les deux dernières courses individuelles, la mass start. Julia Simon aura l'occasion d'ajouter une cinquième médaille d'or à son palmarès, elle qui est désormais la biathlète la plus décorée de l'histoire des Championnats du monde.

Premier titre mondial sur le relais féminin

Avec une véritable Dream Team pour commencer la journée, le relais féminin était bien à l'heure samedi pour le titre mondial. Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, ni plus ni moins que les 4 premières du sprint remporté par cette dernière, ont résisté à la pression. Elles étaient données vainqueurs partout avant la course et on a bien vu que tout n'a pas été aussi simple. Jeanmonnot avait parfaitement lancé les hostilités en dynamitant la course dès les premiers hectomètres, réalisant un tir parfait. Sophie Chauveau a ensuite plongé en visitant à deux reprises l'anneau de pénalité, rétrogradant la France en huitième position à environ 45 secondes de la tête. Ensuite, Justine Braisaz-Bouchet a été impériale sur les skis et presque parfaite face aux cibles pour redonner la tête à la France avant le dernier relais de Julia Simon. Solide malgré une petite frayeur finale, l'écart était fait et elle pouvait triompher. Une quatrième fois déjà et une grande première dans l'histoire de la France dans cette épreuve aux Mondiaux.

Biathlon : La France triomphe encore, vers des Mondiaux record ? https://t.co/g6A7nT78hh pic.twitter.com/XxrE9vNveJ — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

3 relais gagnés sur 4

Deux jours après la victoire en relais mixte simple de Lou Jeanmonnot et Quentin Fillon Maillet, les Bleues ont donc ajouté un troisième titre en trois relais lors de ces Championnats. Il restait encore la course masculine plus tard dans l'après-midi où la Norvège faisait cette fois figure d'immense favorite. Et contre toute attente, Vetle Christiansen a craqué lors du dernier tir en commettant beaucoup d'erreurs, passant par l'anneau de pénalité à trois reprises alors qu'il avait une minute d'avance. Derrière, la Suède en a profité devant Quentin Fillon Maillet qui remettait la France dans la course au podium après un début de course catastrophique (3 tours de pénalité lors des deux premiers relais). Dans le dernier tour, le Norvégien a tout de même gardé du jus pour arracher l'argent aux mains des Bleus, qui ont tout de même répondu présent. Avec 3 relais gagnés sur 4, la France est incontestablement la meilleure nation.

Feu d'artifice ce dimanche

Comme d'habitude, la dernière journée est consacrée aux mass start, compétition qui réunit les 30 meilleurs biathlètes du moment dans une course où tout le monde partira en même temps. C'est la course que tout le monde rêve de gagner puisque l'opposition directe donne souvent un immense spectacle à la clé. La France aura évidemment des chances de médailles, en espérant que l'élan féminin donnera des idées aux garçons qui auraient bien besoin d'une médaille en individuel. Avec 10 médailles dont 5 en or, la France domine le tableau des médailles et devrait rester meilleure nation de ces Championnats du monde.