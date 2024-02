Biathlon : La France triomphe encore, vers des Mondiaux record ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présente parmi les équipes favorites pour le relais mixte simple jeudi, la France a remporté une nouvelle médaille d'or aux Championnats du monde de biathlon à Nove Mesto. Lou Jeanmonnot, médaillée de bronze du sprint, et Quentin Fillon Maillet, vainqueur du gros globe de cristal en 2022, ont excellé et ont dominé l'Italie et la Norvège. Il s'agit du quatrième titre mondial dans cette édition et il reste encore 4 épreuves entre samedi et dimanche.

Jusqu'où ira la France dans ces Championnats du monde de biathlon ? A deux jours de la fin de l'édition 2024, les Bleus dominent le tableau des médailles et tiennent la dragée haute à la Norvège, immense nation de ce sport. Avec ce nouveau titre mondial acquis ce jeudi, la France peut rêver de battre son record dans une même édition puisque les Bleus avaient ramené 11 médailles d'Oslo en 2016.

Une course quasi-parfaite

Sur le papier, la marche était assez haute pour Lou Jeanmonnot et Quentin Fillon Maillet. En effet, les Bleus devaient faire face aux Norvégiens Johannes Thingnes Boe et Ingrid Landmark Tandrevold, ni plus ni moins que les deux leaders de la Coupe du monde de biathlon. Si le champion du monde de la poursuite et de l'individuelle a répondu présent, les Bleus ont été parfaits au début pour garder la tête quasiment de bout en bout. Sur le dernier relais, les deux filles étaient au coude à coude mais comme d'habitude dans ces Mondiaux, Tandrevold a craqué sur le tir debout quand Lou Jeanmonnot ne commettait qu'une pioche rapidement effacée. Le titre mondial ne pouvait plus échapper à la France, la Norvégienne passant même à côté de l'argent. Avec 3 pioches au total sur 8 passages au tir, la France a réalisé la meilleure performance du jour, une des meilleures de son histoire.

Encore des titres à venir ?

La France pointe en tête au tableau des médailles et il reste encore 4 épreuves pour tenter de faire monter ce total. Samedi, la France sera favorite pour le relais féminin et les garçons auront une chance de monter sur le podium également. Dimanche, c'est la course reine : la mass start où les 30 meilleurs partiront en même temps et se départageront sur quatre tirs. Là encore, la France aura des chances de médaille, surtout du côté des femmes.

Record de 2016 à effacer

En 2016, à Oslo, la France était repartie avec 11 médailles. A l'époque, Marie Dorin Habert et Martin Fourcade avaient illuminé les courses individuelles en remportant à chaque fois une médaille et à l'heure actuelle, la France pointe à 8. Il y a donc une réelle chance de battre ce record de médailles pour les Bleus qui réalisent des Mondiaux encore plus impressionnants que l'on pouvait imaginer. Mais attention, la fatigue commence tout de même à se faire ressentir.