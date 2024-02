Natation : Manaudou et Marchand forfaits, des frissons avant les JO 2024 à Paris ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, les Championnats du monde de natation sportive débuteront à Doha. En cette année olympique, les leaders français ont décidé de faire l'impasse sur cette compétition afin de se préparer pour les Jeux Olympiques. Seuls 16 nageurs défendront les couleurs de la France durant cette semaine (huit femmes, quatre homme et le relais 4x200 féminin).

Le monde de la natation se retrouve à Doha afin de participer aux championnats du monde de natation. Les compétitions d'eau libre, de water-polo et de plongeon ont déjà débuté et permis à la France de récolter trois médailles (une en or et deux en argent). Certains nageurs ont aussi gagné leur place pour les Jeux Olympiques. C'est le cas de Caroline Jouisse et d'Océane Cassignol en eau libre, mais aussi de Jules Bouyer et Gwendal Bisch en plongeon. L'équipe de France masculine de water-polo reste, quant à elle, en course pour atteindre les quarts de finale de la compétition.

Les leaders sont absents

Désormais, place à la natation sportive, la discipline phare de cette compétition. Situés en début d'année, ces championnats du monde n'ont pas rameuté les troupes côté français. Les leaders de la discipline à savoir Léon Marchand, Maxime Grousset, Florent Manaudou, Yohann Ndoye-Brouard, Mewen Tomac, Analia Pigrée ou encore Béryl Gastadello ont décidé de faire l'impasse pour préparer au mieux les Jeux Olympiques de Paris. « On s'est demandé : "Est-ce que c'est pertinent de venir pour tout le monde ou pas?" C'est ça qui a prévalu à la décision » a lâché le DTN Julien Issoulié. D'autres têtes d'affiche manqueront à l'appel. L'Américaine Katie Ledecky a déclaré forfait, tout comme sa concurrente Summer McIntosh, ou encore chez les hommes David Popovici.

Un groupe amoindri, mais pas sans ambition