Golf : Jackpot à 930 millions de dollars sur le PGA Tour !

Après l'annonce de l'arrivée d'un nouveau sponsor pour satisfaire ses besoins, le PGA Tour a donc confié ses intentions quant aux sommes prévues pour récompenser ses membres les plus fidèles. En effet, le collectif Strategic Sports Group va verser au total 3 milliards de dollars au PGA Tour et Jay Monahan a annoncé mercredi la répartition exacte de ce pactole. Ainsi, près de 930 millions de dollars sont prévus pour les golfeurs, un joli cadeau qu'il faudra tout de même se partager.

Afin de lutter face à l'argent en masse du LIV Golf, financé par l'Arabie saoudite, le PGA Tour cherche des solutions et ce nouvel accord est une excellente nouvelle. Le patron du circuit nord-américain, Jay Monahan, a annoncé mercredi l'arrivée de 930 millions de dollars exactement pour les joueurs du circuit, de quoi fortement remplir les caisses. Même s'il est impossible de rivaliser face à l'Arabie saoudite, voilà qui devrait pour l'instant en retenir certains !

930 millions à diviser en 4 catégories

Dans un communiqué, Jay Monahan a d'abord déclaré que cette somme sera divisée en 4 catégories selon plusieurs critères. « Comme nous en avons discuté avec le conseil d’administration du PGA Tour, l’émission d’actions de PGA Tour Enterprises exige que nous nous conformions à d’importantes exigences légales et réglementaires » justifie-t-il. Ainsi, le premier groupe se verra partager 750 millions de dollars. Cela concerne 36 joueurs sur la base de leurs performances dans les tournois globales, dans les cinq dernières années et leur influence sur le circuit. Le groupe 2 est composé des 64 meilleurs joueurs sur les trois dernières années et ils se partageront 75 millions de dollars alors que les deux groupes restants concernent les joueurs qui ont un statut particulier sur le PGA Tour pour les 105 millions restants.

600 millions de bonus ?

Jay Monahan va plus loin concernant ses annonces. En effet, il dévoile que 600 millions de dollars seront utilisés en bonus lors des prochaines années. « Les subventions récurrentes d’équité pour les joueurs s’ajouteront aux subventions initiales. Elles s’élèvent à un montant total de 600 millions de dollars et devraient être accordées à hauteur de 100 millions de dollars chaque année à partir de la saison 2025 du PGA Tour et jusqu’en minimum 2030. Tous les membres du PGA Tour sont éligibles pour recevoir des subventions récurrentes, qu’ils aient reçu ou non une subvention initiale » assure le patron du circuit dans des propos rapportés par Golf Planète .

Une alternative dans la course à la fusion ?

Lorsque le LIV Golf a été créé, le PGA Tour s'est forcément retrouvé dans une situation difficile puisque beaucoup de joueurs ont fini par rejoindre les rangs de cette nouvelle ligue dissidente. Alors que les discussions pour une fusion prennent du temps, le circuit historique a voulu prendre les devants en concluant de nouveaux accords mais cela pourrait finalement ressembler à une alternative pour oublier le LIV...