NFL : Une récompense est lâchée, c’est historique !

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, se tenaient les NFL Honors. Cette cérémonie vise à attribuer les récompenses de fin de saison aux différents athlètes de la ligue de football américain. Sans grande surprise, c’est le quaterback des Ravens de Baltimore Lamar Jackson qui a obtenu son 2ème titre de MVP. L’occasion de revenir sur les joueurs ayant le plus obtenu cette distinction dans l’histoire.

Les NFL Honors ont rendu leur verdict ! A désormais deux jours du Super Bowl LVIII, la 13ème cérémonie d’attribution des récompenses de fin d’année de la NFL s’est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi au Resorts World Theatre de Las Vegas. Attendu au tournant par les nombreux fans, le titre de MVP (Most Valuable Player) a été attribué à Lamar Jackson. Après avoir guidé les Ravens de Baltimore en finale de conférence (défaite 10-17 face aux Chiefs de Kansas City), mais également vers le meilleur bilan de toute la NFL en saison régulière (13 victoires, 4 défaites), le quaterback a glané son 2ème titre de MVP, à seulement 27 ans.



Successeur de Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) en tant que meilleur joueur de la NFL, Lamar Jackson en a également profité pour rejoindre le numéro 15 au classement des joueurs ayant le plus été sacré MVP de l’histoire de la NFL. L’occasion de revenir sur ce classement dominé par l’incontournable Peyton Manning.

Peyton Manning : 5 titres de MVP

Si pour beaucoup, Tom Brady est incontestablement le meilleur joueur de tous les temps, le plus grand rival de l’ancien numéro 12 se nomme Peyton Manning. Et si TB12 domine largement le Sheriff en termes de titres au Super Bowl (7 pour Brady, 2 pour Manning), la légende des Colts d’Indianapolis est le joueur avec le plus grand nombre de titre MVP de l’histoire. Peyton Manning est également le seul joueur de l’histoire à avoir remporté cette distinction avec deux franchises différentes. Sous le maillot des Colts, le numéro 18 terminera meilleur joueur de la saison à quatre reprises : en 2003, 2004, 2008, 2009, puis en 2013 à Denver. Manning possède également un titre de MVP du Super Bowl (Super Bowl XLI, en 2006).

Aaron Rodgers : 4 titres

Légende absolue des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers évolue désormais chez les Jets de New York. A 40 ans, A-Rod aura assurément été l’un des meilleurs quaterbacks de son époque, en menant la franchise du Wisconsin vers son 4ème titre de son histoire, à l’occasion du Super Bowl XLV (2011), au sein duquel Aaron Rodgers sera également nommé MVP. Dominateur en saison régulière, le numéro 12 des Packers a donc obtenu quatre titres de MVP de la saison, en 2011, 2014, puis en 2020 et 2021.

Tom Brady et d’autres légendes à 3 titres de MVP

Le meilleur joueur de l’histoire aura glané trois titres de MVP, en 2007, 2010, et en 2017. Un chiffre qui paraît assez faible, lorsque l’on connaît les exploits de Tom Brady en Play-Offs, et notamment au Super Bowl. Sur les 7 titres remportés par TB12 , ce dernier aura été nommé MVP du Super Bowl à 5 reprises. Après Aaron Rodgers évoqué plus haut, un autre quaterback de génie des Packers de Green Bay arrive dans ce classement avec trois titres de meilleur joueur de la saison. Il s’agit bien évidemment de Brett Favre, champion NFL en 1996. Dominateur au possible, le numéro 4 a d’ailleurs glané ses trois titres de MVP de manière consécutive en 1995, 1996, et 1997.



Plus loin dans l’histoire, Jim Brown et Johnny Unitas ont également remporté trois titres de MVP. Le premier, chez les Browns de Cleveland en 1957, 1958, puis en 1965, le second en 1959, 1964, et 1967. A noter qu’à l’instar de Peyton Manning, Johnny Unitas évoluait chez les Colts, mais à l’époque, la franchise était localisée à Baltimore.

Lamar Jackson entre dans l’histoire avec ses 2 titres !

Sacré MVP dans la nuit de jeudi à samedi pour la deuxième fois après 2019, Lamar Jackson est entré dans un cercle restreint au niveau des légendes de la NFL. S’il a rejoint Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) et ses deux sacres en 2018 et 2022, le numéro 8 des Ravens de Baltimore en a fait de même avec Kurt Warner (Rams de Los Angeles en 1999 et 2001), Steve Young (49ers de San Francisco en 1992 et 1994), ainsi qu’avec Joe Montana (49ers de San Francisco en 1989 et 1990).