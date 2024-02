Biathlon : Julia Simon intouchable, vers un quadruplé historique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sacrée championne du monde du sprint à Nove Mesto en République tchèque devant trois de ses compatriotes, Julia Simon a récidivé en conservant son titre sur la poursuite dimanche. La tenante du gros globe de cristal confirme son état de grâce de ces dernières semaines et grâce à son efficacité, elle semble partie pour un immense défi : remporter les quatre courses individuelles. Un exploit à la hauteur de son talent.

Auteur d'une grande saison l'année dernière en devenant la première Française à remporter le classement général de la Coupe du monde de biathlon depuis 18 ans, Julia Simon avait déjà remporté le titre mondial sur la poursuite. Rebelote ce dimanche après une nouvelle performance quasi-parfaite, elle qui partait cette fois en première position. En effet, sur une poursuite, on garde les temps à l'arrivée du sprint pour établir l'ordre de départ et forcément, Julia Simon partait avec quelques secondes seulement sur Justine Braisaz-Bouchet.

Un doublé retentissant

Déjà impressionnante lors du sprint après avoir réalisé le dix sur dix, Julia Simon a largement gardé les devants lors de la poursuite en signant un brillant 19 sur 20. Au coude à coude avec Justine Braisaz-Bouchet jusqu'au troisième tir, elle a ensuite gagné la course avec plus de 40 secondes d'avance. En totale maîtrise, elle rayonnait sur le podium. « Je suis contente d'avoir su gérer mes émotions, d'avoir réussi à me poser derrière cette carabine » a confié celle qui devance l'Italienne Lisa Vittozzi, qui gâche un peu la fête française en s'immisçant devant Braisaz-Bouchet et Sophie Chauveau, une nouvelle fois quatrième. Lou Jeanmonnot, médaillée de bronze du sprint, a connu une journée un peu plus difficile mais termine tout de même 7ème.

Un tir exceptionnel

Même si Julia Simon est capable de rivaliser avec les toutes meilleures sur les skis, c'est surtout sa manière de tirer qui interpelle. Solide face aux cibles, elle reste aussi terriblement efficace, ce qui a le don d'émerveiller la légende du biathlon Ole Einar Bjorndalen. « Ce qu’elle fait sur le pas de tir est l’une des meilleures choses qu’une biathlète féminine ait jamais faites. Il y a des biathlètes qui vont plus vite qu’elle sur la piste, mais elle est absolument géniale derrière la carabine » a réagi le Norvégien pour Daglabet . Quand on regarde le classement du temps de tir, Julia Simon arrive en seconde position sur 57 participantes. Elle gagne par exemple 42 secondes sur Justine Braisaz-Bouchet rien qu'en passant moins de temps qu'elle sur le pas de tir. C'est dire si la vitesse joue un rôle important aujourd'hui.

Un quadruplé réalisable ?

Julia Simon entame donc cette deuxième semaine avec la possibilité de réaliser un exploit monumental : remporter les quatre courses individuelles lors des mêmes Championnats du monde. La Française sera quoi qu'il arrive favorite de l'individuel de mardi et de la mass start pour conclure dimanche mais avant ça, elle va d'abord viser un carton plein de médailles sur les 7 épreuves au programme. Avec 3 médailles d'or en 3 courses, elle est partie sur les bases de la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland en 2020, qui avait remporté 5 épreuves sur 7 et terminé 2 fois troisième des autres. La France fera partie des favoris pour le relais mixte simple de jeudi et sera la grande favorite du relais dames de samedi.