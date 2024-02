Golf : Tiger Woods rejette l'Arabie saoudite, le PGA Tour respire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lancé dans une terrible bataille depuis deux ans et la création du LIV Golf, le PGA Tour voit l'Arabie saoudite lui piquer beaucoup de ses membres. Le royaume possède énormément d'argent et attire les plus grands joueurs jusqu'à semer la zizanie sur le circuit. Mais le célèbre tour nord-américain n'entend pas se laisser faire et il y a quelques semaines, un nouveau partenariat promettant 3 milliards de dollars a été trouvé. Visiblement, cela ravit tout le monde, à commencer par Tiger Woods.

Présent cette semaine au Genesis Invitational pour ses grands débuts en 2024, Tiger Woods n'a pas pu défendre ses chances convenablement. Après une entrée en matière dans le paquet jeudi, l'Américain a abandonné la compétition, malade. Semblant avoir des symptômes de fièvre évidents, il a pris le temps avant de revenir sur l'accord passé entre le PGA Tour et Strategic Sports Group (SSG), censé offrir près de 3 milliards de dollars.

Un ennemi à maîtriser

Grand pays du monde du sport désormais, à l'image du football ou du tennis, l'Arabie saoudite n'hésite pas à investir d'énormes sommes pour poser quelques problèmes. Dans le monde du golf, c'est évident : la création du LIV Golf, nouveau circuit, a semé la pagaille. Beaucoup cherchent donc une solution pour que tout le monde puisse s'entendre puisque c'est l'aspect compétitif et historique qui en prend un coup. « Nous aimerions que le PIF fasse partie du Tour et de notre produit » a-t-il commencé par confier.

Golf : Phoenix, le paradis du golf où l'argent coule à flots https://t.co/ih3evwJC2l pic.twitter.com/zLo3LTmG7Q — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Un accord suffisant

Il y a quelques semaines, le PGA Tour annonçait l'arrivée d'un apport de 3 milliards de dollars grâce à de nouveaux investisseurs, dont 930 millions pour les joueurs. Membre du Conseil d'administration du PGA Tour, Tiger Woods est donc revenu sur cette nouvelle. « Financièrement, nous n’en avons pas besoin pour le moment. Les sommes qu’ils ont proposé de mettre sur la table pour convenir d’un accord-cadre sont équivalentes. Tout ce qui viendra au-delà ne sera que meilleur. Mais pour le moment, notre position est excellente » estime-t-il par rapport à la fusion avec le LIV.

Une fusion plus que repoussée

Annoncée l'été dernier, la fusion entre le PGA Tour et le LIV Golf peine un peu plus à se former après toutes ces annonces. Les deux parties devaient d'abord trouver un accord avant la fin de l'année 2023 et le délai a été reporté jusqu'au mois d'avril, avant le prochain Masters. Mais visiblement, il semblerait que le PGA Tour a trouvé d'autres alternatives à une fusion... D'autres grands noms valident.