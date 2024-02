Golf : Tiger Woods à la chasse d'un chèque de 4 millions de dollars !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus en difficulté depuis un moment concernant sa carrière sportive, Tiger Woods dispute son premier tournoi de la saison à l'occasion du Genesis Invitational ce jeudi. En Californie, l'Américain, considéré comme l'un des plus grands sportifs de l'histoire, se retrouve donc au départ d'une des plus grandes compétitions puisque la dotation globale est fixée à 20 millions. Inclu dans les Signature Events, le tournoi offre donc de jolies récompenses et il semblerait que Tiger Woods soit intéressé.

Le PGA Tour met à l'honneur un grand tournoi à partir de ce jeudi : le Genesis Invitational. Sur le parcours du Riviera Country Club, les joueurs tenteront de se départager pour gagner la précieuse récompense que le vainqueur aura la chance de découvrir : 4 millions de dollars. C'est le prix fixé cette année pour tous ceux qui gagneront un Signature Event, ces tournois d'une grande importance juste après les Majeurs. Tiger Woods est attendu.

4 millions de dollars

Les premiers départs seront donnés à 16h20 heure française ce jeudi au Genesis Invitational. Au total, 71 golfeurs tenteront de repartir avec le titre dans ce grand tournoi qui fait partie des plus importants de l'année. En 2023, c'est Jon Rahm qui s'était imposé, récupérant au passage 3,6 millions de dollars pour sa victoire. Le prize money est encore plus grand cette année : le vainqueur de l'édition 2024 repartira avec un chèque de 4 millions de dollars. On peut donc imaginer que la lutte sera animée.

Tiger Woods de retour

Figure emblématique du golf et du monde sportif, Tiger Woods va retrouver la compétition sur le PGA Tour pour la première fois de la saison. A 48 ans, l'Américain n'évolue plus du tout au même niveau qu'auparavant, lui qui est passé par la case opération. Mais il n'a pas perdu son ambition légendaire d'après ses dernières déclarations. « Je joue cet événement depuis 1992 et je n’ai toujours pas réussi à le remporter. Alors assurément, une victoire à la fin de cette semaine serait un vrai succès » a-t-il confié d'après des propos rapportés par Golf Planète .

Une belle reprise

Membre du PGA Tour à vie, Tiger Woods a connu une carrière remplie de succès mais les dernières années ont été difficiles à encaisser. Pourtant l'Américain semble vouloir mettre à profit son expérience cette semaine, lui qui a annoncé sa nouvelle ligne vestimentaire. Aussi, il sera accompagné par un nouveau caddie pour la compétition, qui débute ce jeudi à 18h25 pour lui.