Golf : Le numéro 1 mondial exige une sanction pour un retour sur le PGA Tour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plongé dans un combat sans fin depuis deux ans, le PGA Tour cherche à travailler de concert avec l'Arabie saoudite pour éviter que les joueurs ne se déchirent plus longtemps et aient à choisir entre ce circuit historique et le LIV Golf. A la création de cette ligue dissidente, beaucoup de joueurs n'ont pas hésité à exprimer leur contrariété face à la situation, expliquant qu'il fallait rester fidèle au PGA Tour. Si certains n'ont pas pu s'empêcher de céder à la tentation de l'argent, d'autres continuent de militer et les avis divergent. Récemment, c'est Scottie Scheffler, le numéro 1 mondial, qui souhaite instaurer une sanction financière pour ceux qui veulent revenir sur le PGA Tour.

Alors qu'une solution devait être trouvée avant la fin de l'année 2023 pour une fusion entre PGA Tour et LIV Golf, les débats courent toujours. Récemment, Rory McIlroy, grand joueur Nord-Irlandais, est revenu sur ses déclarations en disant que les joueurs qui ont quitté le navire avaient le choix de revenir librement ou non. La situation est toujours bloquée côté PGA Tour qui sanctionne ces golfeurs en ne leur permettant pas de marquer de points au classement mondial puisqu'ils ne peuvent plus jouer sur le circuit, ce qui va créer des problèmes pour les Majeurs lorsque ceux-ci vont descendre dans les rangs.

Un sport divisé

En mettant son nez dans le golf, l'Arabie saoudite a créé une sacrée pagaille sur le circuit principal et au sein même des joueurs. Certains reprochent à d'autres d'avoir quitté le PGA Tour pour de grosses sommes d'argent au détriment de la dimension historique du circuit nord-américain et pour le moment, ils sont toujours divisés en deux circuits avec l'impossibilité de se retrouver sur un tournoi, à l'exception des Majeurs. Sauf que plus le temps va passer, plus les joueurs du LIV auront du mal à se qualifier pour les tournois les plus importants de la saison. C'est pourquoi une fusion est en discussion.

Golf : Le plus grand tournoi français gagne un partenaire de taille, argent à la clé https://t.co/nHqGm6PG8g pic.twitter.com/gACsr4YZkt — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

De l'argent pour revenir sur le PGA Tour ?

Parmi les joueurs du PGA Tour, il existe même un débat sur une potentielle sanction pour les joueurs du LIV Golf souhaitant revenir sur le grand circuit. En effet, Scottie Scheffler, numéro 1 mondial, n'a pas caché de quel clan il faisait partie. « Il s’agit d’une question complexe. Je pense qu’il y a différents niveaux de joueurs qui sont partis. Vous avez des gars qui ont quitté notre Tour et qui l’ont poursuivi, ce qui n’était pas vraiment de bon goût. Et puis vous avez d’autres gars qui sont simplement partis et qui voulaient faire quelque chose de différent. Chacun a pris sa décision, et je n’ai pas de rancune envers les gars qui sont partis. Mais la décision de revenir ne serait pas très populaire s’ils revenaient comme si rien ne s’était passé. Il devrait y avoir une voie de retour pour eux, mais ils ne devraient certainement pas être en mesure de revenir sans aucune sorte de contribution au Tour » a confié l'Américain.

Une trahison mal vécue