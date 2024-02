Golf : Phoenix, le paradis du golf où l'argent coule à flots

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le week-end dernier, le PGA Tour organisait le Phoenix Open, un des tournois les plus célèbres du circuit en raison du nombre de spectateurs qui viennent faire la fête dans la capitale de l'Arizona. D'ailleurs la compétition est plutôt appréciée des golfeurs puisque le plateau y est souvent très intéressant. Le numéro 1 mondial Scottie Scheffler était par exemple présent et il a d'ailleurs terminé 3ème, laissant la victoire au Canadien Nick Taylor. Mais l'Américain n'est pas en reste, il est celui qui a gagné le plus d'argent dans l'histoire de ce tournoi.

Certains vous diront que le Phoenix Open est le tournoi le plus fou du circuit. Chaque année, des centaines de milliers de spectateurs viennent autour des trous et dépassent parfois les bornes. Il faut dire que la compétition génère des chiffres invraisemblables à chaque édition et d'ailleurs, à chaque fois que le PGA Tour récompense un tournoi avec l'award du meilleur de l'année et le Phoenix Open l'a gagné pour la cinquième fois en 2023.

Un beau prize money... en chute

Alors que l'édition 2023 offrait une dotation globale de 20 millions de dollars, comme c'est le cas cette saison pour les Signature Events ou les Majeurs, le prize money a déjà diminué. Ainsi Nick Taylor a gagné la compétition et a empoché un chèque de 1,584 millions au terme d'une dernière journée folle où il a dû jouer 32 trous pour récupérer le retard pris à cause des intempéries. Le Canadien a dominé l'Américain Charley Hoffman dans un play-off bouillant, ce dernier repartant avec un peu moins d'un million de dollars. Pour sa troisième place à égalité avec Sam Burns, Scott Scheffler a gagné 519 200 dollars.

Golf : Qu'est-ce le PIP, ce bonus de 15 millions de dollars en prize money ? https://t.co/0YXhU7Wikj pic.twitter.com/9HFdrtxLMf — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Une fête à tous les niveaux

Depuis 2019, le Phoenix Open ne compte plus le nombre exact de spectateurs tout au long du week-end. En 2018, le tournoi battait un record avec plus de 700 000 personnes sur l'ensemble de la compétition. A titre de comparaison, les Majeurs peuvent se targuer de dépasser les 200 000 parfois, ce qui fait du tournoi arizonien un site à part. Cependant, l'édition 2024 a vu beaucoup de débordements qui ont beaucoup énervé les joueurs, certains s'adressant directement au public. « Lors des sept dernières années, je pense que nous avons été le tournoi le plus en vue sur le PGA Tour. Mais nous ne cautionnons pas ce qui s’est passé cette semaine. Il est clair que nous allons apporter des changements pour l’année prochaine » rassure Chance Cozby, le directeur des lieux.

Près de 200 millions de dollars de chiffre

Avec toute l'attention portée autour de cet événement marquant du calendrier du PGA Tour, la compétition génère environ 190 millions de dollars en comptant tous les billets, les commerces sur place. A noter que cet argent sert surtout à être redistribué pour des associations d'Arizona. Ce n'est rien en comparaison avec les 5,3 millions de dollars de prize money remportés par Scott Scheffler depuis qu'il joue ce tournoi, lui qui domine le classement des joueurs qui ont le plus gagné ici à Phoenix.