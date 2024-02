Golf : Qu'est-ce le PIP, ce bonus de 15 millions de dollars en prize money ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le golf est l'un des sports qui offrent le plus d'argent en récompense à ses joueurs et il existe beaucoup de façons d'en gagner. En effet, outre le prize money des tournois, il existe un certain nombre de bonus comme le Player Impact Program (PIP), un classement qui récompense chaque année les joueurs dont la popularité bénéficient le plus au PGA Tour. Et la récompense est belle : 15 millions de dollars pour le premier.

Plus les saisons passent et plus les meilleurs golfeurs de la planète battent des records en termes de gains sur une année. L'an dernier, Scottie Scheffler avait largement battu le record de gains sur une saison juste en termes de prize money mais quand on compte tous les bonus et tous les gains extrasportifs, certains golfeurs franchissent des paliers exceptionnels grâce à des apports tels que le Player Impact Program. Créé en 2021, ce classement a pour but de remercier chaleureusement ceux qui font vivre le PGA Tour.

Un classement spécial

Tous les joueurs peuvent recevoir une récompense de ce classement mais il y a bien sûr des conditions. En effet, les critères se basent d'abord sur le nombre de recherches Google comportant le nom d'un golfeur pour voir les articles associés ou encore la durée de passage à la télé du sponsor d'un joueur lors d'un tournoi est également calculée. De plus, le PGA Tour calcule la popularité du joueur aux Etats-Unis et enfin ils regardent l'activité de chacun sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, ce classement sert surtout à récompenser ses légendes.

15 millions de dollars pour le premier

Instauré en 2021, le PIP ne récompense pas forcément ceux qui réussissent à se montrer d'un point de vue sportif sur le circuit. Même si le succès sportif entraîne forcément plus de reconnaissance, on peut voir que les précédents classements mettent en valeur Tiger Woods par exemple, qui joue très peu. En 2023, c'est Rory McIlroy qui a pris la tête du classement, empochant ainsi un chèque de 15 millions de dollars. Un sacré bonus quand on sait que le deuxième, Tiger Woods, a pris 12 millions.

Baisse à venir pour 2024

Ces deux dernières saisons, le PGA Tour récompensait les 20 meilleurs joueurs de ce classement avec 100 millions de dollars répartis entre eux. En 2024, les bonus baisseront un peu puisque les dix meilleurs golfeurs se partageront 50 millions de dollars, contre 75 auparavant. Avec le retour à la compétition de Tiger Woods prochainement, on peut déjà penser que l'Américain va encore briller dans ce classement, lui qui est reconnu internationalement dans le monde du sport.