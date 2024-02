Golf : Nouveau jackpot à 4 millions de dollars

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison de PGA Tour poursuit son cours et le week-end dernier, un tournoi important avait lieu. Le Genesis Invitational, qui a vu le grand retour de Tiger Woods à la compétition pour la première fois en 2024, a sacré le Japonais Hideki Matsuyama. Ce tournoi, qui fait partie des Signature Events, ces compétitions mises en valeur tant en termes de prestige qu'en termes de récompenses, a encore ravi les poches des golfeurs.

C'était une bataille qui a parfois tourné court pour certains, à l'image de Tiger Woods qui a dû abandonner, malade. Et pour d'autres, il a fallu résister jusqu'au bout et à ce jeu-là, c'est le Japonais Matsuyama qui a réussi le mieux à s'en sortir. Dans sa volonté de rivaliser comme il peut avec le LIV Golf, le circuit nord-américain met en place dans ces tournois d'énormes récompenses, rivalisant parfois avec celles obtenues lors des Majeurs.

4 millions de dollars, la récompense habituelle

Comme annoncé par le PGA Tour à l'intersaison, les Signature Events deviennent des épreuves très prisées et très importantes pour les joueurs qui souhaitent renforcer leur porte-monnaie. En Californie cette année, c'est Hideki Matsuyama qui a remporté le gros lot après un magnifique 62 le dernier jour. Le Japonais repart donc avec un chèque de 4 millions de dollars, la plus belle récompense du PGA Tour. Deuxièmes ex aequo, Zalatoris et List repartent avec 1,8 millions de dollars chacun. Le numéro 1 mondial Scottie Scheffler s'est classé 10ème à égalité avec plusieurs golfeurs, ce qui lui offre tout de même 455 000 dollars.

Des gains qui changent la vie

Avec une dotation globale de 20 millions de dollars, les Signature Events sont devenus les grands rendez-vous de la saison pour les golfeurs du PGA Tour. Pour Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters en 2021, la différence est d'ailleurs notable : le Japonais avait gagné un peu plus de 2 millions de dollars pour cette victoire en Majeur. Le week-end dernier, il s'agissait donc d'un gain beaucoup plus important, presque le double. En 2017, il pointait au second rang mondial, son meilleur classement.

Le PGA Tour résiste

En proposant ce type de tournois à fortes récompenses, le PGA Tour met donc tout en œuvre pour convaincre ses membres de rester et ne pas partir sur le LIV Golf. Le circuit nord-américain, berceau historique du golf, résiste comme il peut face à l'ennemi saoudien. En attendant la fin de la guerre des circuits, les grandes instances travaillent pour apporter de nouveaux investisseurs capables de lâcher de grosses sommes.