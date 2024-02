Quiz sur Julia Simon, grande star du biathlon mondial

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du gros globe de cristal de la Coupe du monde de biathlon en 2022-2023, Julia Simon vient de terminer l'édition 2024 des Championnats du monde à Nove Mesto (République tchèque) avec 4 nouveaux titres mondiaux. Biathlète de la compétition, la Française est assurément la femme du moment dans ce sport qui sourit beaucoup aux Bleus. Impressionnante de stabilité derrière la carabine, elle construit aujourd'hui ses victoires sur sa rapidité d'exécution et pourrait bien se rapprocher d'un deuxième globe consécutif en fin de saison en profitant de la forme du moment. Le 10 Sport vous propose d'en apprendre un peu plus sur cette championne.

C'était une édition 2024 record pour la France lors des Championnats du monde de biathlon. Avec 6 titres, dont 4 pour Julia Simon, les Bleus ont dominé la Norvège avec 13 médailles au total. C'est toute l'équipe féminine qui a brillé d'ailleurs lors de ces deux semaines mais on ne peut que revenir sur celle qui a décroché le titre sur le sprint et la poursuite avec la manière. La native d'Albertville a bien préparé sa saison pour arriver en forme au meilleur des moments...



La Française la plus titrée aux Mondiaux