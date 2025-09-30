Surf : Le titre mondial, « le but ultime » de Marco Mignot

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Rookie of the Year pour sa première saison sur le Championship Tour, l’élite mondiale du surf, Marco Mignot a confirmé toutes les attentes. Le surfeur français s’est livré au 10 Sport sur son bilan, ses moments forts et ses ambitions. À 24 ans, il a prouvé qu’il était prêt pour le CT… et il vise désormais encore plus haut.

Quel bilan dresses-tu de ta première année sur le Championship Tour ? Marco Mignot : Le bilan est forcément positif. Je suis super content de la façon dont ça s’est passé. J’avais dit en début de saison que je voulais passer le cut et faire une année complète, car tu progresses énormément quand tu fais une saison entière sur le CT. J’avais aussi annoncé que je voulais être Rookie of the Year et j’y suis arrivé. Je suis fier de moi. Le travail a payé et je sais que des choses encore plus grandes arrivent. Tu as connu un passage à vide après avoir passé le cut à Margaret River… Oui, je n’étais pas focus à 100 %. Et c’est à ce moment-là que Joel Vaughan a pris de l’avance avec un quart de finale à Lowers, puis un huitième au Brésil pour le titre de Rookie of the Year. Moi, j’ai enchaîné deux éliminations au premier tour après le cut. Là, je me suis dit que ça allait être compliqué pour le titre de Rookie of the Year. Mais j’ai bien réagi et je suis content de la façon dont je me suis recentré à ce moment-là. J’ai fait quart de finale à J-Bay, où tout le monde disait que ça allait être compliqué pour moi. Et puis il y a eu cette bataille à Teahupo’o où celui qui passerait un tour de plus que l’autre serait Rookie de l’année. Je suis fier de ce que j’ai fait. C’était un moment très fort.

«Abu Dhabi aurait pu me coûter le cut » Quelles sont les étapes qui t’ont marqué lors de cette première année sur le CT ? C’est difficile de choisir entre le Portugal, où je fais quart de finale en début de saison, J-Bay, en Afrique du Sud et Teahupo’o. À Tahiti, j’ai passé un moment incroyable avec les locaux et avec Jérémy Florès, qui m’aidait chaque jour. En Afrique du Sud, il y avait mon frère, mon père et un public incroyable. À l’inverse, une étape que tu as détestée ? Je ne peux pas dire que j’en ai détesté une, mais la pire, ça a été Abu Dhabi (il a été éliminé au premier tour, ndlr). J’ai fait une erreur là-bas. Notamment de ne pas m’entraîner sur la vague avant la compétition parce qu’il fallait payer très cher. Mauvais calcul… Ça aurait pu me coûter le cut.