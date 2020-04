Omnisport

Omnisport : Les Jeux olympiques de Tokyo en 2022 ? La réponse

Publié le 23 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

Président du comité d’organisation des Jeux olympiques, Yoshiro Mori a assuré que la compétition aura bien lieu en 2021 et qu’aucun nouveau report n’aura lieu.

La XXXII olympiade devait se tenir cet été, du 24 juillet au 9 août, mais la crise sanitaire rend impossible cette année la tenue des Jeux olympiques de Tokyo. Le CIO a ainsi annoncé que la compétition aura finalement lieu en 2021, du 23 juillet au 8 août. Interrogé sur ce report, le président du CIO Thomas Bach avait annoncé qu’il n’y avait aucune chance que les Jeux olympiques soient de nouveau reportés d’un an : « Nos partenaires japonais et le Premier ministre m'ont dit très clairement que le Japon ne pourrait pas gérer un report au-delà de l'été prochain au plus tard. Vous ne pouvez pas reporter tout cela indéfiniment comme vous le pourriez avec un tournoi de tennis ou un match de football. Il n'y a pas de plan de report, mais je suis très confiant que toutes les parties se réuniront et nous donneront de merveilleux Jeux. L'OMS soutient notre choix de l'été 2021 comme nouvelle date . »

« Il est techniquement difficile de reporter de deux ans »