Omnisport

Boxe : Anthony Joshua propose un deal à Tyson Fury !

Publié le 17 avril 2020 à 21h35 par Th.B.

Anthony Joshua semble déterminer à combattre Tyson Fury pour qu’un champion du monde incontesté soit nommé, quitte à organiser un combat à huis clos.

« Viens me combattre (Tyson Fury). Si tu veux vraiment dire que tu es le numéro un, viens me défier. Organisons-ça. J’ai le reste des ceintures alors ce n’est que bon sens. Ça prouve que je suis le champion du monde des poids lourds unifié. Il est le champion du monde WBC. » . Confiait Anthony Joshua à Sky Sports ces dernières heures. Confiné, à l’instar de l’intégralité de la population anglaise, le champion du monde poids lourds veut devenir incontesté en s’adjugeant la ceinture WBC que détient Tyson Fury depuis sa victoire sur Deontay Wilder en février. De nouveau interrogé sur un combat avec The Gypsy King , AJ a évoqué un huis clos.

« Si Eddie Hearn me disait qu'il a réussi à assurer le combat contreTyson Fury, mais qu'il se déroule à huis clos, je le prendrais »