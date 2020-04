Omnisport

Boxe : Anthony Joshua démolit Deontay Wilder !

Publié le 22 avril 2020 à 11h35 par B.C.

Alors que Deontay Wilder a perdu la ceinture WBC des lourds contre Tyson Fury, Anthony Joshua ne s'est pas privé de tacler l'Américain.

Deontay Wilder et Anthony Joshua se retrouveront-ils un jour sur le ring ? Alors que ce combat était dans les tuyaux afin d'unifier les cinq ceintures, ce projet a d'abord été mis à mal par la défaite de Joshua face à Andy Ruiz, puis celle de Wilder contre Tyson Fury en février dernier. Mais cela n'empêche pas les deux hommes de s'interpeller à coup de déclarations dans les médias. Interrogé par DAZN sur la défaite de l'Américain contre le Gypsy King , Anthony Joshua n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer le Bronze Bomber .

« Wilder est ce que nous appelons… Ça commence par un ‘p’ et se termine par un ‘e »