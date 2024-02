NFL - Super Bowl : Record à 123,4 millions

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Chiefs de Kansas City ont triomphé des 49ers de San Francisco (25-22) et ont remporté le 4ème Super Bowl de leur histoire. Cette 58ème édition aura tenu toutes ses promesses, et fut riche en rebondissements. Surtout, ce Super Bowl LVIII aura permis à la NFL de réaliser un record historique. Explication.

Depuis plusieurs années, la NFL connaît un gain de popularité à travers le monde. Ce rayonnement croissant, la ligue le doit en grande partie à son Super Bowl, véritable événement au sein du monde sportif. Cette année se tenait d’ailleurs la 58ème édition du match le plus important de l’année au niveau du football américain. Les Chiefs de Kansas City ont ainsi soulevé le 4ème trophée Lombardi de leur histoire, grâce à leur victoire acquise aux dépens des 49ers de San Francisco (25-22).

Record d’audience pour le Super Bowl LVIII

Si sur le plan uniquement sportif, cette rencontre aura été palpitante avec notamment une victoire des Chiefs décidée en prolongation, le Super Bowl LVIII a également tout écrasé sur son passage en termes d’audience. Dans un communiqué publié par le diffuseur CBS Sports au lendemain de la rencontre, cette 58ème édition a été la plus suivie de l’histoire.



« La couverture par CBS Sports du 58e Super Bowl (...) a été la plus regardée de l'histoire avec une audience totale de 123,4 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, incluant CBS Television Network, Paramount +, Nickelodeon, Univision, et CBS Sports, Univision et les propriétés numériques de la NFL, dont NFL + » , indique la chaîne américaine, affirmant s’être basée sur des rapports de la société Nielsen .

Une progression fulgurante pour les chiffres de la NFL !

Forte d’une croissance dynamique depuis plusieurs années, la NFL a donc repoussé ses limites. Si cette audience totale de 123,4 millions de téléspectateurs recensés pour le Super Bowl LVIII constitue un record historique, ces chiffres ont tout simplement surpassés ceux de l’an passé.



En effet, la 57ème édition du Super Bowl, remportée par les Chiefs de Kansas City face aux Eagles de Philadelphie, avait alors enregistré un record d’audience avec 115,1 millions de téléspectateurs. Ainsi, une hausse de 7 % a pu être constatée pour le Super Bowl LVIII. Reste désormais à savoir si la NFL poursuivra sa belle croissance économique sur les années à venir...