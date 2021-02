NFL : Sacrés au Super Bowl, Tom Brady et les Buccaneers reçoivent les éloges de Paul Pogba !

Omnisport

Sacrés champions NFL suite à leur victoire sur les Kansas Chiefs, Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers ont reçu les félicitions de Paul Pogba.

Alors qu’il est âgé de 43 ans, Tom Brady continue d’écrire sa légende en NFL. Dans la nuit de dimanche à lundi, à l’occasion du 55ème Super Bowl de l’histoire, les Tampa Bay Buccaneers ont surclassé les Kansas Chiefs, qui étaient pourtant les champions en titre, sur le score de 31-9. Le quaterback de la franchise floridienne a remporté la septième bague de champion de sa carrière et le cinquième titre de MVP. L’occasion pour son coach Bruce Arians de lui rendre hommage à l’instar d’un bon nombre de personnalités ces dernières heures. Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United, en fait partie.

« Avec de la détermination, on peut tout réaliser. Conditionnez votre esprit à être le meilleur et tout devient possible. Que cela soit une leçon pour tout le monde. Félicitations Tom Brady et les Buccaneers pour vos succès ! ». a confié le champion du monde tricolore sur son compte Twitter . Reste à savoir si la saison prochaine, le vétéran parviendra à rafler une nouvelle bague de champion.

With determination, you can achieve anything. Put your mind to being the best you can be and everything is possible. Let this be a lesson to everyone. Congrats @TomBrady and @Buccaneers on achieving your goals!