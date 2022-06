Moto GP

Moto GP : L'incroyable crash de Fabio Quartararo en vidéo

Publié le 26 juin 2022 à 15h05 par Arthur Montagne mis à jour le 26 juin 2022 à 15h07

Alors qu'il était sur une excellente lancée, Fabio Quartararo s'élançait depuis la deuxième place lors du GP des Pays-Bas. Après un départ délicat, le Français s'est retrouvé à la bataille et s'est d'abord accroché avec Aleix Espargaro. Reparti dernier, le champion du monde a trop attaqué au point de se faire une énorme frayeur avec une violente chute. Heureusement sans gravité.

Leader du Championnat du monde et idéalement placé pour conserver son titre, Fabio Quartararo est en grande forme puisqu'il reste sur deux victoires. Deuxième sur la grille de départ du GP des Pays-Bas, le Français partait donc très confiant pour cette course. « Il y a un travail à commencer. On n'a pas pris le départ, je me sens bien. Les pneus tiennent bien et je pense qu'on peut faire ça bien », confiait-il au micro de Canal+ avant le départ. Il faut dire que le pilote Yahama mène largement le Championnat avec 34 points d'avance sur son plus proche poursuivant, à savoir Aleix Espargaro et 61 devant son compatriote Johann Zarco. Mais la course va mal débuter pour Fabio Quartararo qui perd deux places après avoir été large à la sortie d'un virage. Francesco Bagnaia a conservé la tête pendant que le leader du Championnat du monde se bat pour récupérer la deuxième place et suivre le rythme de l'Italien, son rival pour le titre la saison dernière. Mais le Français va commettre sa première grosse erreur de la saison.

Quartararo perd gros

Très agressif, Fabio Quartararo signe le meilleur tour en course en fond sur Aleix Espargaro alors deuxième. Le Français passe à l'attaque, mais perd l'avant et accroche l'Espagnol qui repart 15e. De son côté, le pilote Yahama perd beaucoup plus gros puisqu'il est désormais bon dernier. Conscient qu'il sera quasiment impossible de revenir sur le peloton, Fabio Quartararo passe alors par les stands, mais ses ingénieurs décident de le renvoyer en course. Et pour cause, il y a déjà eu plusieurs chutes et il existe toujours un risque de pluie. Par conséquent, le Français peut encore espérer accrocher des points dans le Top 15.

