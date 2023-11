MMA - UFC : Benoît Saint-Denis est prêt à en découdre avec Frevola

Florian Barré

Après Ismael Bonfim en juillet 2023 puis Thiago Moises en septembre, Benoît Saint-Denis enchaîne. Opposé à Matt Frevola samedi au Madison Square Garden lors de l’UFC 295, le Français compte bien faire des étincelles à New York, pour son premier affrontement contre un Top 15, qu’il pourrait intégrer en cas de nouveau succès. Très grosse bataille en perspective entre deux anciens des forces spéciales.

Le combat à venir entre Benoît Saint-Denis et Matt Frevola s’annonce des plus intenses. Le Nîmois va devoir faire face à un défi de taille, bien qu’obligatoire, s’il veut s’asseoir sur le trône des poids légers à l’UFC. Classé 14e dans la catégorie, l’Américain partage pas mal de points communs avec son homologue tricolore, notamment celui d’avoir servi dans l’armée. Pour autant, il ne compte pas lui faire le moindre cadeau : « Je vais le combattre de la seule manière que je connaisse, c’est-à-dire en cherchant la finition. Que ça arrive au premier round, au second ou même au troisième ça me va aussi, c’est la seule façon de se battre que je connaisse. Je dois y aller à fond et donner tout ce que j’ai jusqu’à ce que j’ai terminé mon adversaire. »

Sans l’UFC, Francis Ngannou n’a pas d’option en MMA https://t.co/8FYcNWVygT pic.twitter.com/A0B8Ezr3uY — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Deux caractères diamétralement opposés

« Quand l’UFC m’a proposé Benoît, ça m’a excité. C’est ce que je veux, je veux affronter les gars que personne ne veut. Son surnom est ‘God of War’ (Dieu de la guerre), mais je vais montrer au monde qu’il est juste un homme. » a également avoué Steamrolla . De son côté, Saint-Denis a fait preuve de plus d’humilité avant de rentrer dans l’octogone samedi soir : « L’objectif, c’est d’enflammer le Madison Square Garden samedi. Frevola est un mec qui a besoin de challenges pour se motiver, il est dur mentalement et dur au mal, complet et bon puncheur. Je pense que ça va être un super combat mais un combat dur. Je me suis bien préparé, j’ai hâte d’être dans l’octogone face à lui et que ça commence. » a-t-il lâché.

Saint-Denis se méfie des poings de Frevola