Boxe

Kubrat Pulev vs Anthony Joshua : rien n’est joué d’avance

Publié le 9 décembre 2020 à 15h32 par La rédaction mis à jour le 9 décembre 2020 à 15h38

Le samedi 12 décembre prochain se tiendra le match de boxe catégorie poids lourds, particulièrement attendu, qui oppose Kubrat Pulev et le champion des poids lourds en titre Anthony Joshua. L’issu de ce match déterminera qui sera le champion mondial des poids lourds. Si le Britannique Anthony Joshua n’a plus à faire ses preuves sur le ring, le Bulgare Kubrat Pulev a bien l’intention de lui voler la vedette lors de leur prochaine rencontre.

Qui est Kubrat Pulev ?

Kubrat Pulev est un boxeur bulgare évoluant dans la catégorie des poids lourds et des poids super-lourds. Il a notamment remporté les titres de champion d’Europe poids lourds par 2 fois, en 2012 et en 2016, ainsi que le titre de champion poids lourds WBA Inter-Continental qu’il a défendu de 2016 à 2017, et le titre de champion poids lourds IBF International de 2011 à 2013. Sur les 29 combats qu’il a menés, il en a remporté 28.



Dans une interview exclusive accordée au site Betway paris sportif, Kubrat Pulev affirme toute sa détermination pour détrôner le champion en titre. Il explique avoir subi un entraînement intensif, avec notamment une course en montagne de 10 km en 50 minutes, de l’escalade à haute altitude, au pic « Tooth », avec un terrain accidenté et un air raréfié, ainsi qu’un entraînement intensif dans un camp de base à haute altitude. " Physiquement et mentalement, je me sens plus que jamais en pleine forme. Je me sens extraordinaire et prêt. Il peut faire de son mieux, mais je peux lui assurer une chose : il a peut-être vu de très bons adversaires, mais il n'a jamais affronté quelqu'un comme moi sur le ring ."

Qui est Anthony Joshua ?

Anthony Joshua est un boxeur britannique de 31 ans et l’actuel champion du monde de la catégorie poids lourds IBF. Il remporte son premier titre professionnel majeur en 2015, lorsqu’il gagne son match contre Dillian Whyte et devient champion d’Angleterre des poids lourds. En avril 2016, Anthony Joshua devient champion du monde IBF de la catégorie poids lourds et conservera le titre jusqu’en juin 2019. Il est également champion du monde poids lourds WBA Super champion de 2017 à juin 2019, et champion du monde poids lourds WBO de 2018 à juin 2019. Il récupère ces 3 titres en décembre 2019, lors du match de revanche contre Andy Ruiz Jr., qui a su créer la surprise et détrôner Anthony Joshua quelques mois plus tôt.