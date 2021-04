Omnisport

Judo : Teddy Riner s’enflamme après la qualification du PSG !

Publié le 14 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Membre du PSG Judo et grand fan du PSG, Teddy Riner a fait part de sa joie après la qualification du club de la capitale face au Bayern Munich.

Il y a une semaine, le PSG avait frappé très fort en allant s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich (2-3) pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce mardi, les deux équipes se retrouvaient pour ce qui s’annonçait comme une énorme bataille. Et le spectacle a été au rendez-vous. Et malgré une défaite sur un but d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a bien réalisé l’exploit de sortir le Bayern Munich, tenant du titre, validant ainsi son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. De quoi susciter une immense joie chez les supporters parisiens, à commencer par le judoka, Teddy Riner.

« Si on sort le Bayern, on va au bout cette année »