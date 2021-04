Omnisport

Judo : L’énorme annonce de Teddy Riner pour les Jeux Olympiques !

Publié le 14 avril 2021 à 9h35 par T.M.

Dans 100 jours, les Jeux Olympiques de Tokyo doivent débuter. Avant cette échéance, Teddy Riner a fait part de son énorme motivation.

Le grand rendez-vous approche pour les sportifs du monde entier. Si le contexte le permet bien évidemment, les Jeux Olympiques de Tokyo doivent se tenir cet été. Alors que chacun a dû prendre son mal en patience étant donné que les JO ont été décalés l’été dernier, l’heure de vérité approche. C’est notamment le cas pour Teddy Riner qui cherche une nouvelle médaille d’or, un titre qui sera d’autant plus beau puisqu’il combattra au pays du judo. Et à 100 jours du début des Jeux Olympiques, Riner est motivé.

« J’ai la dalle »