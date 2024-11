Judo : La victime de Teddy Riner aux JO fait une révélation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très attendu pour ces Jeux Olympiques à domicile, Teddy Riner n’a clairement pas déçu. En effet, le judoka français est reparti avec deux médailles d’or, une en individuel et une par équipes. A propos de cette dernière, c’est Riner qui avait offert le titre à la France en battant Tatsuru Saito. Ce dernier vient d’ailleurs de faire une révélation.

Lors des derniers Jeux Olympiques, on a pu retrouver la France et le Japon en finale du tournoi de judo par équipes. Il était alors impossible prédire un meilleur scénario quand à 3 victoires partout, le combattant désigné pour le combat final a été Teddy Riner. La légende du judo français avait alors en face un certain Tatsuru Saito. Ce dernier n’aura finalement pas résisté et en remportant ce combat, Teddy Riner a ainsi offert à la France une nouvelle médaille d’or dans ces Jeux Olympiques.

Judo : Jackpot pour Teddy Riner grâce au Qatar ? https://t.co/6DAucduLBp pic.twitter.com/BYY7u8kjkI — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

Saito blessé à la main

Battu par Teddy Riner, Tatsuru Saito était inconsolable après sa défaite. Mais voilà que le Japonais vient de faire une révélation : il n’était pas à 100%. En effet, une blessure à la main l’handicapait pendant ces Jeux Olympiques, ce qui l’a d’ailleurs obligé à passer par la case opération. « Depuis le mois de mai, j’ai perdu toute force dans cette main. Après les Jeux olympiques, j’ai subi un examen complet, qui s’est avéré pire que ce à quoi je m’attendais. Il n’y a pas que la blessure, tout a été mauvais pour moi jusqu’à présent », a posté Saito sur ses réseaux sociaux.

Rendez-vous en 2028 avec Riner

Si en 2024 ça a donc penché du côté de Teddy Riner, qu’en sera-t-il en 2028 à Los Angeles ? Le Français et Tatsuru Saito ont déjà pris rendez-vous pour les prochains Jeux Olympiques. Dernièrement, Riner faisait savoir : « On ne sait pas de quoi demain est fait. Le Japon, ils ont un gros vivier, un très gros vivier d'adversaires. J'espère de tout cœur que ce sera lui. (…) Il a 22 ans. Ça doit être juste super difficile ce qu'il vit. Être dans les pas de son père, double champion olympique. Le Japon, le judo, l'histoire, elle est fantastique. Malheureusement, il tombe sur un salopard comme moi ».