Handball

Handball : Ligue des Champions, PSG... La sortie forte de Luka Karabatic !

Publié le 9 février 2020 à 16h35 par J.-G.D.

Avant le coup d’envoi de la 11e journée de la Ligue des Champions, avec la réception de Celje (17h), Luka Karabatic avouie se méfier des Slovènes.

Battu par Barcelone le 1er décembre dernier, le PSG Handball ne devrait pas finir premier de sa poule de Ligue des Champions. La deuxième position est largement à la portée des coéquipiers de Luka Karabatic, et cela passe par une victoire contre Celje ce dimanche (17h), rencontre comptant pour la 11e journée de la phase de groupes. Via le site officiel du club de la capitale, Luka Karabatic envoie un message fort à ses partenaires.

« Il faut réenclencher la machine ! La deuxième place semble la plus réaliste »