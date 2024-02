Golf : Un nom bien connu du sport prêt à faire fortune sur le circuit ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il est l'un des sportifs les plus célèbres de la planète et pourtant son nom est assez souvent associé à un autre sport. Rafael Nadal était présent la semaine dernière pour disputer le championnat mid-amateur des Baléares en golf, sur son île natale. L'Espagnol, absent dans la quasi-totalité de la saison 2023, approche de la retraite, lui qui observe actuellement une nouvelle période de convalescence. En attendant son retour, il a décidé de montrer à nouveau ses compétences dans ce sport qu'il apprécie tant. Et pourquoi pas en faire plus ?

Il n'a jamais vraiment pu cacher sa passion pour le golf. En plus d'être l'une des plus grandes légendes de l'histoire du tennis, Rafael Nadal est aussi un très bon joueur de golf et il est capable de s'illustrer avec un club en main. Au fur et à mesure des années, il a réussi à progresser de manière remarquable, profitant de ses longues absences comme celle de l'an dernier notamment. Il pourrait prendre une décision après sa retraite du monde du tennis.

Nadal champion des Baléares

Disputant pour la quatrième fois le championnat mid-amateur des Baléares, Rafael Nadal avait déjà connu un certain succès dans cette épreuve. Pour l'édition 2024, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires puisqu'il s'est imposé avec un score de +3 en deux tours, possédant une avance de sept coups sur son plus proche poursuivant. Le Majorquin a donc brillé et cela pourrait lui donner des idées pour la suite...

Golf : Jeune pro, ce Français commence à faire fortune https://t.co/J03ucL9Xlj pic.twitter.com/OtJh3d80Xe — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Un passage professionnel possible ?

Rafael Nadal ne serait pas le premier à devenir professionnel dans deux sports différents même si cela reste extrêmement rare. La retraite devrait approcher très vite pour l'Espagnol en ce qui concerne le tennis et il aurait donc le temps de se consacrer au golf dans les années à venir, ne serait-ce qu'un peu. L'homme aux 22 titres en Grand Chelem a remporté énormément de tournois dans sa carrière et totalise plus de 130 millions de dollars de prize money, une somme immense.

Un niveau suffisant ?

Désormais noté sans handicap en golf, Rafael Nadal a réussi à faire progresser son niveau ces dernières années et avec un score de +3 en deux tours, on peut dire qu'il joue plutôt très bien. En tout cas, si on devait faire un tournoi des joueurs de tennis s'essayant au golf - et ils sont nombreux - le Majorquin arriverait certainement en tête. Pour le moment, il n'a évidemment pas l'occasion de gagner de l'argent en récompense pour ses performances sportives.