Golf : Jeune pro, ce Français commence à faire fortune

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le golf français commence gentiment à marquer les esprits à tous les niveaux. Jeudi, le golfeur de 23 ans Aymeric Laussot a remporté la première étape sur le Alps Tour, le troisième échelon européen. Si la performance a de quoi satisfaire sur le plan sportif, c'est aussi l'occasion de montrer les différences de prize money entre le très haut niveau et les circuits d'en dessous.

Loin de la lutte sans merci entre le LIV Golf et le PGA Tour, il y a des circuits qui ont beaucoup moins d'exposition mais qui permettent de faire naître les golfeurs de demain. C'est le cas pour Aymeric Laussot, professionnel depuis mai 2023 seulement, grand vainqueur de l'Ein Bay Open 2024 en Egypte. Le Français faisait ses premiers pas sur l'Alps Tour, troisième division européenne derrière le DP World Tour et le Challenger Tour, et repart avec un premier chèque.

Une première réussie

A l'image de Matthieu Pavon qui a réussi un début de saison incroyable sur le PGA Tour ces dernières semaines, les Français commencent à briller un peu partout. Cette fois c'est Aymeric Laussot qui a réussi à s'imposer dans un tournoi, l'Ein Bay Open, lui qui bénéficiait en plus d'une invitation. « C’est mon premier tournoi sur l’Alps Tour. Les deux dernières saisons ont été plutôt difficiles pour moi mais j’ai continué à travailler et je savais que mon heure arriverait. Je tiens aussi à remercier la Fédération française de golf qui m’a donné l’opportunité de jouer cette semaine. Sans elle, cette victoire n’aurait pas été possible » confie-t-il.

Tennis : Monfils en pleine forme, les Jeux se rapprochent... https://t.co/ILiP8H9Kpm pic.twitter.com/JwbcVsb6di — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

5 800 euros seulement

Loin du PGA Tour et encore plus du LIV Golf où les sommes ne cessent d'exploser, cette victoire permet de se pencher un peu plus sur l'écart de sommes qu'il existe entre le très haut niveau et les petits échelons. Pour sa victoire en Egypte jeudi, Aymeric Laussot a empoché un chèque de 5 800 euros seulement, un bien maigre montant par rapport aux plusieurs millions de dollars que l'on trouve quasiment tout le temps sur le PGA Tour.

Des ambitions gagnées