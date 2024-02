Tennis : Nadal fait des infidélités à Roland-Garros, l'incroyable déclaration

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal a raté Roland-Garros pour la première fois le tournoi depuis sa première apparition en 2005. L'Espagnol va donc tout faire pour être présent cette année, lui qui est en train de disputer la dernière saison de sa carrière. Il s'agit du tournoi le plus important pour lui puisque c'est là qu'il a enregistré le plus grand nombre de succès mais pourtant, ce n'est pas ce qu'il retient de sa carrière au premier abord.

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal s'approche de la retraite et à l'heure actuelle, il n'est plus vraiment capable de se battre sans se blesser. Le Majorquin a repris à Brisbane début janvier mais s'est blessé au bout de 3 matches et il aura bien du mal à retrouver le rythme pour briller à nouveau sur terre battue. En attendant son retour, il a été interrogé récemment sur ses souvenirs de finales mémorables notamment. Et surprise, pas de Roland-Garros !

Une domination sans partage à Roland-Garros

Titré à 14 reprises depuis sa première participation en 2005, Rafael Nadal est évidemment à la maison à Roland-Garros. Jamais dans l'histoire du tennis un joueur n'avait réussi à dominer à ce point une surface, encore moins un tournoi du Grand Chelem. « Roland Garros est sans doute le tournoi le plus important de ma carrière. Concernant les matchs spéciaux, c’est vrai que je n’ai jamais connu de finale en cinq sets à Paris » a-t-il confié à La Sexta au moment d'évoquer ses souvenirs mémorables. Il est vrai qu'il a très souvent remporté le tournoi en ne perdant aucun set ou très peu et il n'a disputé que trois matches en cinq sets à Paris.

Tennis : Sinner sans filtre, il révèle comment il a fêté sa victoire https://t.co/zXdZiDEjZC pic.twitter.com/ldRCSW92La — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Un exploit et une défaite en tête

Quand on lui demande les matches les plus marquants de sa carrière, Rafael Nadal ne se penche pas vraiment sur Roland-Garros mais plutôt sur des gros combats qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du tennis. « Je dirais donc la finale de Wimbledon 2008 gagnée contre Roger Federer et la finale de l’Open d’Australie 2012 perdue contre Novak Djokovic. Je perds, mais j’ai fait un pas en avant dans ma carrière ce jour‐là » déclare-t-il. Si cette fameuse finale londonienne est souvent considérée comme le plus grand match de l'histoire du tennis, il reste un peu surprenant de voir Nadal choisir une défaite. Il faut dire que la finale à Melbourne en 2012 est la plus longue finale en Grand Chelem et ce jour-là, les deux rivaux avaient disputé un combat de 5h53.

Un dernier combat en 2024 ?

Rafael Nadal n'a pas dû disputer si souvent d'énormes combats sur la terre battue parisienne car il dominait ses adversaires avant de disputer un cinquième set. L'Espagnol pourrait bien faire son retour à Roland-Garros cette année et il pourrait disputer un dernier grand match avant de ranger les raquettes. Avant le printemps, il est attendu à Indian Wells en compétition pour se donner un peu de temps de jeu...